1 Aria di crisi tra Sirius e Gemma Galgani? Con un intervento sui social, Nicola Vivarelli svela come vanno le cose con la dama

A Uomini e Donne Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno fatto piuttosto discutere, in particolar modo per la differenza d’età che c’è tra loro. Ma come vanno le cose ora che il people show è in pausa? Qualche giorno fa al magazine del programma Sirius ha fatto chiarezza, mettendo a tacere qualsiasi voce di una ipotetica crisi tra lui e la dama. Eccone un piccolo stralcio dell’intervista che potete trovare qui:

“Spero, visto l’interesse nel continuare la nostra conoscenza, che queste problematiche dovute a una mera distanza fisica, in qualche modo, si risolvano quanto prima. (…) È vero che trascorriamo parecchio tempo al telefono, ma ci vediamo molto poco e questo mi dispiace. La lontananza influisce sempre, e ne so qualcosa, visto il mio lavoro che mi ha sempre portate a stare tanti mesi lontano da casa mia e dagli affetti. (…) Mi piacerebbe raggiungerci per scoprire altri lati di noi, passando momento conviviali per vedere come siamo e come ci comportiamo nella quotidianità. Proprio la quotidianità si rivela uno specchio abile a rivelare le capacità di stare insieme e la necessità di porci interrogativi che ci invitano a riflettere”.

Nonostante le dichiarazioni di Nicola Vivarelli a Uomini e Donne magazine, i rumor sulla crisi tra lui e Gemma Galgani sono sempre più insistenti, complice anche la lontananza e il fatto di non potersi vedere spesso a causa di impegni lavorativi. Per tale ragione ieri il Cavaliere ha pensato di intervenire sui social e fare chiarezza:

“Buon pomeriggio ragazzi, come state? Tutto bene? Io sono stato invitato a casa di un amico, in un posto ragazzi che non potete capire…meraviglioso. Ovviamente vi domanderete e mi domanderete, come avete già fatto in passato molte volte come mai Gemma non sia con me”.

Ha esordito Nicola Vivarelli, spiegando come vanno le cose oggi con la dama:

“E purtroppo ragazzi a me dispiace molto di questa cosa. Io ovviamente vorrei che Gemma fosse qui con me. Sarebbe la prima cosa che vorrei. Però, purtroppo, nonostante i ripetuti inviti… si vede che Gemma non vuol venire, attualmente. Quindi io più che invitare non so che fare”.

Basandoci sulle affermazioni di Nicola Vivarelli, dunque, è proprio Gemma Galgani quella più restia, al momento, a volersi spostare. In attesa di capire se questa versione verrà o meno confermata dalla dama, il toscano si dice comunque molto sereno…