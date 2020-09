Gemma Galgani: tutta la verità sul lifting. Chi ha pagato l'intervento?

Gemma Galgani ci ha davvero sorpresi tutti al suo ingresso nel corso della prima puntata di Uomini e Donne. La dama si è infatti sottoposta al lifting (qui il prima e dopo) dividendo sia i presenti in studio che gli affezionati telespettatori da casa.

LEGGI ANCHE: Gemma come Georgina Rodriguez: ecco l’etichetta attaccata alla maglia

In molti però si saranno senza dubbio chiesti chi ha pagato l’intervento e quindi se sia o meno stato finanziato dalla trasmissione, ma anche il motivo che avrebbe spinto Gemma Galgani a questo drastico cambiamento. A raccontare questa scelta è stata proprio lei tra le colonne di Nuovo. La 70enne torinese ha svelato tutta la verità in merito all’operazione. Ecco le sue parole:

“Perché la scelta del lifting? Tutto è nato grazie all’incontro con il professor Marco Gasparrotti. Lui mi ha proposto di fare leggeri ritocchini al volto per eliminare la fatica accumulata in tutti questi anni. Una fatica fisica e morale. C’è stato un periodo in cui non mi piacevo di più e questo mi creava disagio nel rapporto con gli altri, visto che avevo frequentazioni con uomini più giovani di me, come Sirius. Non avevo mai pensato al lifting. La mia è stata una decisione improvvisa. Io sono così, imprevedibile”.