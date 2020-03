Gemma Galgani zittisce le critiche: sensuale e femminile anche a 70 anni

1 Gemma Galgani non ci sta a sentire le polemica sul suo essere sensuale e femminile anche a 70 anni. E così risponde mandando un messaggio forte.

Lo scorso mese ha spento 70 candeline, ma Gemma Galgani si sente molto più giovane dell’età che ha e lo dimostra anche attraverso il suo look e il suo modo di fare. Sensualità e femminilà fanno parte di lei e poca importa se viene criticata: lei va dritta per la sua strada. E anzi, proprio su questo, ha deciso di mandare un messaggio forte sia a chi la critica, ma anche alle donne di ogni età. Ecco cos’ha detto in un’intervista al magazine di Uomini e donne.

Ritengo la femminilità un insieme di caratteristiche mentali, fisiche e di comportamento che distinguono una donna dall’altra. La sensualità invece è qualcosa che va oltre la semplice bellezza e coinvolge tanti aspetti: come ti presenti, come cammini, l’attenzione nello sguardo, il profumo che indossi, e dico proprio “indossi”, come se si fosse avvolte da un’aura speciale di fascino. Devo dire che non credo assolutamente sia una questione anagrafica quella che possa privare una donna di queste caratteristiche!

Non voglio peccare di presunzione, ma credo di curare la mia femminilità più adesso che da giovane, di apprezzarla e di farla trasparire il più possibile, con la scelta di un abito o di un’acconciatura. Quanto alla sensualità, mi piace pensare che in ogni donna viva una dea; in particolare la mia attenzione va ad Afrodite, dea dell’amore e della bellezza nella mitologia greca. Pare che la sua bellezza fosse generata da un magnetismo profondo, che ogni donna dovrebbe scoprire o riscoprire in se stessa, facendo emergere i propri punti di forza. Nel mio piccolo, cerco esattamente di fare questo: dal punto di vista fisico metto ancora in mostra le gambe, che, come dico sempre, sono il mio punto di forza, mentre per il resto cerco di essere una donna “elegante” nei modi, nell’incedere, nella conversazione, nella gestualità…

Gemma Galgani a Uomini e donne ha occasione di mostrare tutto questo anche nelle sfilate. In esse viene spesso criticata, ma a lei non importa…