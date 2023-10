Spettacolo

Andrea Sanna | 19 Ottobre 2023

Spoiler sull’uscita di Samira Lui?

Samira Lui sarà presto eliminata dalla Casa del Grande Fratello? Forse già stasera? La certezza definitiva al momento non si può avere e si scoprirà solo ed esclusivamente nel corso dell’appuntamento di questa sera. Ma sul web alcuni esperti di gossip, a partire da Deianira Marzano (ma non solo) così come tanti utenti, hanno notato qualcosa di sospetto.

C’è da dire che Samira Lui si trova attualmente al televoto insieme a Rosy Chin, Valentina Modini e Grecia Colmenares e rischia di uscire. Un televoto tosto e per nulla scontato. Com’è possibile però che la modella sia presente a un evento il 29 ottobre, a partire dalle 19:00 se potrebbe restare nella Casa?

Sappiamo si che è in nomination ma la sua uscita non dovrebbe essere a rischio e allora? A organizzare l’evento di cui si sta parlando è Tutto Sposi. Su Instagram ha anticipato le date della sfilata della Fiera dedicata alla nuova collezione collezione degli abiti da sposa. Come dicevamo il 29 ottobre è presente un evento dove è attesa la presenza di Samira Lui.

Ci si domanda dunque come la ragazza possa aver confermato la sua presenza se attualmente è impegnata con il reality televisivo. Qualcosa non torna e dunque c’è chi dubita che il suo percorso possa essere giunto (o quasi) al capolinea. I sospetti sembrano essere tanti e gli utenti si stanno porgendo diversi quesiti sulla faccenda. Se così fosse, però, sarebbe un grosso spoiler su Samira Lui.

Il risultato del televoto però può prevedere anche dei colpi di scena e dunque rinviare la sua eliminazione. Nonostante ciò però i dubbi non sembrano placarsi. L’esperto di gossip Amedeo Venza ha scritto: “Ma se è nella Casa come fa a presenziare all’evento tra 10 giorni? Ora vediamo… Se esce prima del 29 ottobre ci dobbiamo interrogare su tante cose”.

Per ora sono solo ipotesi. Non ci resta quindi che attendere la puntata di questa sera del Grande Fratello e scoprire se Samira Lui proseguirà o meno la sua avventura nel reality.