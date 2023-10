Gemma scoppia a piangere dopo che Maurizio rifiuta un bacio, Tina sbotta: “Ti sta usando”

NEWS

Debora Parigi | 11 Ottobre 2023

Uomini e donne

Il momento di sofferenza di Gemma Galgani a Uomini e donne

La puntata di questo pomeriggio, mercoledì 11 ottobre, di Uomini e donne è iniziato con Gemma Galgani e la sua conoscenza con Maurizio che ormai sta andando avanti da circa un mese. E già dalla faccia della dama si è capito che qualconsa non era andato bene negli ultimi tempi. Cosa è accaduto quindi?

Gemma è andata nel weekend a Pistoia da Maurizio e ha partecipato a un evento privato dell’azienda in cui lui lavora. Era stato proprio il cavaliere a chiedere alla dama di accompagnarlo a questo evento dicendole che gli avrebbe fatto molto piacere. E così lei alla fine aveva accettato. Ma poi è successo altro.

In pratica, dopo la cena, i due hanno fatto una partita di burraco su proposta di Gemma Galgani e a vincere è stata proprio lei. E così ha chiesto un premio, cioè un bacio. Ha infatti stampato le sue labbra su un foglietto di carta per farglielo capire, ma lui ha baciato il foglietto e ha rifiutato di dare a lei un bacio vero. Questo ha spezzato il cuore alla Galgani che poi al centro dello studio ha avuto un confronto con Maurizio.

Gemma in lacrime pretende delle spiegazioni sul mancato bacio di Maurizio! #UominieDonne pic.twitter.com/Tz9XlDjilc — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 11, 2023

Nel raccontare la sua versione dei fatti, abbiamo sentito la voce rotta della dama e alla fine si è messa a piangere ricordando quanto successo. Anche perché successivamente ha passato la serata da sola in hotel. Poi tutto è degenerato quando sono intervenuti anche gli opinionisti. Gianni e Tina, infatti, hanno accusato il cavaliere di aver usato Gemma per i suoi interessi, come appunto averla portata a questo evento per farsi vedere. La Cipollari, in particolare, ha fatto capire a Gemma che era stata usata.

Tina: ti ha portato lì gratis, lo capisci o no? Perché ci sono personaggi che vengono pagati e tu ci sei andata gratis. Svegliati!!! #uominiedonne pic.twitter.com/5HJPEEKvUg — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) October 11, 2023

Ma in realtà anche lei ha percepito questo. Specialmente per il fatto di averla fatta andare a Pistoia per l’evento e poi l’ha lasciata da sola.