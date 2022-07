Vediamo tutto quello che sappiamo su Gennaro Nocerino, cantante napoletano che in queste ore è stato accostato a Liberato, dall’età, alla vita privata a dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Gennaro Nocerino

Nome e Cognome: Gennaro Nocerino

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Scampia (Napoli)

Età: Gennaro pare abbia 29 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante, musicista e producer

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @liberato1926

Gennaro Nocerino età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Gennaro Nocerino, cantante che in queste ore è stato accostato a Liberato.

Sull’artista partenopeo non abbiamo molte informazioni. Pare che Gennaro sia nato a Scampia nel 1993 e che la sua età dunque sia di 29 anni.

Non conosciamo tuttavia le informazioni circa la sua data di nascita esatta, la sua altezza, il suo peso e il suo segno zodiacale.

Andiamo ora a scoprire cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Anche della vita privata di Gennaro Nocerino non abbiamo alcun tipo di informazione.

Il cantante infatti tiene molto alla sua privacy e non ama mostrarsi in pubblico.

Non sappiamo nemmeno se Gennaro abbia una fidanzata.

Vediamo ora dove è possibile seguirlo sui social.

Dove seguire Gennaro Nocerino: Instagram e social

Come dicevamo la vita di Gennaro Nocerino è avvolta nel mistero, al punto che il cantante non ha nemmeno i social, nonostante in molti si stiano chiedendo dove è possibile seguirlo su Instagram.

Nel corso degli anni per di più sono emerse solo rarissime foto di Nocerino.

In queste ore però Gennaro è stato accostato a Liberato, uno degli artisti napoletani più amati degli ultimi anni.

Prima di scoprire di più su questo gossip, andiamo a scoprire la carriera del producer partenopeo.

Carriera

In merito alla carriera di Gennaro Nocerino sappiamo che il cantante ha vissuto a Tokyo e a Parigi, e che ha suonato la tastiera nel due Herr Styler, per poi trasferirsi successivamente in Spagna. Nel corso di una vecchia intervista il cantante affermava:

“Siamo gli Herr Styler ed abbiamo un’immagine misteriosa ed enigmatica perché si vende di più”.

In seguito ha creato musica per un solo project dal nome Hot Spell.

Nelle ultime ore il nome di Gennaro Nocerino è stato accostato a Liberato. Andiamo a vedere cosa sappiamo a riguardo.

Gennaro Nocerino è Liberato?

Uno dei fenomeni musicali degli ultimi anni è senza dubbio Liberato. Il cantante napoletano, la cui identità è avvolta nel mistero, nel giro di pochi mesi ha dominato le scene con le sue canzoni, conquistando il cuore di migliaia di persone. Nel corso del tempo tuttavia in molti si sono chiesti chi si celasse sotto il cappuccio dell’artista partenopeo, e poche ore fa a essere associato a Liberato è stato proprio Gennaro Nocerino.

In questi anni numerosi sono stati gli artisti accostati al nome del misterioso cantante, e negli ultimi mesi si era mormorato che dietro la maschera ci fosse nientemeno che Livio Cori. Alcune ore fa però un fan dell’artista napoletano, dopo accurate ricerche, avrebbe scoperto sotto il cappuccio ci sarebbe proprio Nocerino.

Secondo quanto è emerso, il fan in questione avrebbe studiato non solo i crediti delle varie canzoni di Liberato, ma avrebbe controllato anche il sito della Siae, dove spunta fuori proprio il nome di Gennaro. Successivamente sono stati messi a confronto gli audio dei pezzi di Nocerino e quelli di Liberato e in alcuni punti la voce risulterebbe essere la stessa.

Tuttavia precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di pettegolezzi e non c’è alcuna concreta prova che Gennaro Nocerino sia realmente Liberato. Secondo i più dietro la maschera del cantante napoletano si celerebbero più persone, e non è escluso dunque che il producer faccia parte del team.

