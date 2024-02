NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2024

Poche ore fa su Netflix è arrivata la prima stagione di Nuova Scena, un vero e proprio rap show. Nel corso dei primi episodi però Geolier, giudice del talent, ha demolito una delle concorrenti.

In queste settimane si sta molto parlando di Geolier. Sappiamo tutti infatti che il cantante partenopeo ha preso parte all’ultima edizione del Festival di Sanremo, conquistando il pubblico della kermesse musicale. Con la sua I p’ me, tu p’ te, il rapper ha convinto i telespettatori, al punto da arrivare a classificarsi al secondo posto. Ma non solo. L’artista ha anche vinto la serata cover, finendo però al centro di una lunga polemica che in questi giorni ha animato il web, accendendo il dibattito tra gli utenti. Adesso per Emanuele è giunto il momento di lasciarsi il Festival alle spalle e di concentrarsi sui suoi prossimi impegni. Tra pochi mesi infatti inizierà per il cantante un lungo tour, che lo porterà in giro per tutta Italia, che sta già registrando sold out su sold out.

In queste ore nel mentre l’artista ha anche debuttato su Netflix, con il rap show Nuova Scena, attesissimo da mesi. Scopo del talent show è quello di trovare la nuova superstar della scena rap italiana partendo dalle strade di Roma, Napoli e Milano. Giudici del programma, oltre al cantante di I p’me, tu p’ te sono Fabri Fibra e Rose Villain.

Nel corso di una delle prime puntate del programma però è accaduto qualcosa di inaspettato. Proprio Geolier infatti ha distrutto una concorrente di Nuova Scena. Dopo l’esibizione, il rapper ha fermato la giovane artista e ha così affermato: “Aspetta, devo parlare anche io. Secondo me devi imparare innanzitutto ad ascoltare le persone. Nicki Minaj e Cardi B già esistono e lo sanno fare molto meglio di te. Devi essere autentica e tu non lo sei”.

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate di Nuova Scena?