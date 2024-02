Geolier risponde alle polemiche su Sanremo, Mara Venier lo difende: “Vergognatevi”

NEWS

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2024

Continuano le polemiche sul Festival di Sanremo 2024 e non è mancata una risposta da parte di Geolier in merito alla sua vittoria durante la serata delle cover, che ha fatto partire tutto. Mara Venier a Domenica In ci ha tenuto a difenderlo.

Mara Venier difende Geolier

Settimana bella e impegnativa per Geolier come da lui stesso raccontato da Mara Venier a Domenica In. Un’esperienza che ha fatto sapere si porterà con sé a Napoli. Si è molto divertito. La conduttrice ha ricordato però che ci sarebbero stati anche dei momenti meno carini.

Nonostante tutto Geolier ha ricordato che questi sarebbero stati i migliori perché sono in grado di farti crescere. E a proposito di questo qualcuno ha domandato al rapper un commento su coloro che hanno lasciato il Teatro Ariston dopo la sua vittoria venerdì durante la serata delle cover. L’artista napoletano ha risposto: “Nun fa nient”, ha cercato di chiudere.

Comunque in generale Geolier si è detto molto soddisfatto, anche perché ha ottenuto il 60% di preferenze al televoto, mai successo prima a Sanremo. Nonostante ciò però non ha vinto, poiché sala stampa e giuria radiofonica hanno premiato invece Angelina Mango. In ogni caso il rapper ha ringraziato per il tanto supporto ricevuto al di là del risultato.

Riguardo alle polemiche che si sono innescate a seguito della serata delle cover, Geolier ha detto che per lui è stato importante portare artisti come Guè Pequeno e Luché che rispettivamente hanno fatto la storia del rapper italiano e napoletano, così come la grandezza di Gigi D’Alessio.

Poco dopo Mara Venier è intervenuta per difendere Geolier dall’accaduto: “Il rispetto per l’artista non deve mancare mai. Vergognatevi!“. A supportare l’idea della conduttrice anche gli altri presenti, che hanno invitato Geolier a lasciare correre le critiche.