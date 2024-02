Sanremo

Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Ieri sera Geolier è tornato a casa ed è stato accolto da una pubblico in deliro. Dal balcone di casa così il rapper ha incitato i fan a fischiare contro l’Ariston, prendendosi la sua rivincita.

La rivincita di Geolier

In questi giorni sta molto parlando di Geolier. Come tutti sappiamo, venerdì sera il rapper partenopeo ha trionfato nella serata cover e duetti al Festival di Sanremo. A quel punto però sul web e partita la polemica. Dopo la proclamazione infatti mentre l’intero Teatro Ariston ha fischiato contro il cantante, sui social in molti hanno duramente accusato l’artista di aver soffiato la vittoria ad Angelina Mango, che ha commosso tutti con la sua performance de La Rondine. Nel mentre il rapper ha già rotto il silenzio per dire la sua, senza nascondere il disappunto per quanto accaduto.

Ieri sera intanto Geolier ha fatto ritorno a Napoli e a quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato. Il cantante è stato infatti accolto da un pubblico in delirio e lui stesso si è affacciato dal balcone di casa per ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto e supportato in questo percorso. A un tratto però il rapper ha incitato tutti i suoi fan a fischiare contro il pubblico dell’Ariston, prendendosi così la sua rivincita dopo quanto accaduto. Queste le dichiarazioni di Emanuele e il video del momento, che naturalmente ha fatto il giro del web:

“Alla fine ho vinto perché ho questo. Visto che ci hanno fischiato, fischiamo noi a loro”.

Geolier intanto si gode questo bellissimo momento. Il rapper dopo aver conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo si prepara a vivere un’estate intensa. Nei prossimi mesi infatti partirà un lunghissimo tour che lo poterà in giro in tutta Italia, tra cui naturalmente anche a Napoli con ben tre concerti evento allo Stadio Maradona.