Annalisa conquista anche Uomini e Donne: Gianni Sperti dedica “Sinceramente” a Tina Cipollari (VIDEO)

Nicolò Figini | 12 Febbraio 2024

“Sinceramente” di Annalisa ha davvero conquistato proprio tutti, anche Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne, infatti, è stato immortalato mentre cantava il brano a Tina Cipollari.

Annalisa conquista Uomini e Donne

Annalisa è riuscita a classificarsi al terzo posto nella finale del Festival di Sanremo 2024, ovvero dietro a Geolier e alla vincitrice Angelina Mango. Tutto questo però non importa a livello di successo del brano in quanto la sua “Sinceramente” è già entrata nella testa di tutti gli italiani.

Il suo ritmo incalzante e il ritornello difficile da ignorare hanno fatto sì che gli spettatori lo amassero al primo ascolto. Anche altri Vip lo hanno apprezzato e tra questi troviamo Gianni Sperti, il quale si è filmato registrando un video divertente con Tina Cipollari.

Nelle immagini qui sotto possiamo vedere i due opinionisti di Uomini e Donne seduti su un divanetto. Gianni sta intonando il ritornello di “Sinceramente” e anche un pezzo del balletto di Annalisa. Tina, invece, come sempre recita la parte della persona stufa e scocciata. Come a dire che il collega non fa altro che canticchiare questa canzone dal mattino alla sera e lei non ne può più.

Gianni canta Sinceramente di Annalisa a Tina infastidita #Sanremo2024 #uominiedonne pic.twitter.com/CvCrfNFG3i — uomini e donne out of context (@uedooc) February 10, 2024

Il momento immortalato nel video ha divertito tutto il mondo dei social e diversi utenti hanno messo “like” e commentato con entusiasmo. La cosa certa è che “Sinceramente” ha già scalato alcune classifiche nelle prime 12 ore di uscita diventando, per esempio, il brano di una donna più ascoltato di sempre nella prima giornata di rilascio.

Un traguardo davvero impressionate, come quello del secondo video più visto nelle prime dodici ore su YouTube tra tutti i brani sanremesi. In questo caso al primo posto abbiamo visto Geolier, il quale si è guadagnato la medaglia d’argento al Festival di Sanremo 2024. Voi siete contenti del successo di Annalisa?