Sanremo 2024, Geolier vince la serata delle cover: buu al Teatro Ariston

Andrea Sanna | 10 Febbraio 2024

La serata delle cover di Sanremo 2024 la vince Geolier, ma il pubblico dell’Ariston (e non solo) non sembra esserne felice

La serata delle cover ci ha regalato un’altra sorpresa. A Sanremo 2024 questo appuntamento se lo aggiudica Geolier. La platea dell’Ariston però non è parsa per nulla contenta di questo risultato e in sala si sono scatenati diversi “buuu”.

Sanremo 2024, “buu” dopo la vittoria di Geolier

Quante sorprese questa sera al Teatro Ariston di Sanremo 2024! Una serata davvero emozionante data dall’appuntamento con le cover. Uno dei momento più toccanti ce l’ha regalato Angelina Mango con “La rondine”, brano di suo padre Pino Mango. La sua performance ha scatenato la standing ovation da parte del pubblico e in tanti si aspettavano dunque che sarebbe stata lei a vincere.

Eppure così non è stato perché Angelina Mango si è classificata seconda stasera. Questa la top 5, che vede al comando Geolier. Ecco le sorprese che ci ha riservato la serata delle cover di Sanremo 2024:

Geolier con Luchè, Gué e Gigi D’Alessio Angelina Mango con il quartetto d’archi di Roma Annalisa con Rappresentante di Lista Ghali con Ratchopper Alfa con Roberto Vecchioni

Eppure il pubblico non è parso molto contento non appena si è scoperto che Angelina Mango non era posizionata al primo posto, ma lì troviamo invece Geolier. Anche sbirciando i social sembra esserci parecchia polemica a riguardo. Ma d’altronde si tratta anche dell’unione dei voti delle tre giurie di Sanremo 2024, quindi evidentemente il rapper napoletano ha registrato voti molto alti.

E voi che ne pensate?