Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo esseri classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2024, Geolier ha fatto ritorno a Napoli, venendo accolto da centinaia di fan in delirio.

Il ritorno di Geolier a Napoli

Uno dei Big del Festival di Sanremo 2024 più acclamati dal pubblico è stato senza ombra di dubbio Geolier. Come sappiamo però in queste ore il rapper partenopeo è finito al centro di una bufera mediatica sui social, dopo aver vinto la quarta serata della kermesse, quella delle cover e dei duetti. In molti infatti hanno duramente accusato il cantante di aver “rubato” il primo posto ad Angelina Mango e anche all’interno del Teatro Ariston l’intero pubblico ha fischiato contro di lui. Emanuele nel mentre poche ore dopo ha rotto il silenzio su quanto accaduto, commentando anche l’esibizione che ha dovuto ripetere dopo la consegna del premio, quando in molti si sono alzati e hanno lasciato il Teatro. Il rapper, intervistato da Il Corriere della Sera, ha così affermato:

“È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita”.

Nel corso della finale di Sanremo Geolier si è poi classificato al secondo posto, nonostante sia stato l’artista più votato dal pubblico, con ben il 60% delle preferenze. Ieri sera intanto Emanuele ha fatto ritorno a casa sua a Napoli, venendo accolto da una folla in totale delirio. Centinaia e centinaia di fan hanno infatti atteso il rapper, che poco dopo si è affacciato dal balcone per salutare il suo pubblico.

Il ritorno a casa di un artista popolare che canta per il popolo e basta. Conta solo questo !!

CARNALITÀ 🤍 #geolier pic.twitter.com/0UPmHWCMjq — Pasticcereimprovvisato👨🏽‍🍳🍯 (@Gaetano9410) February 11, 2024

I festeggiamenti per il ritorno del cantante sono andati avanti tutta la notte, segno dunque che il rapper ha lasciato un segno nel cuore delle persone.