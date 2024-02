“Ciao Mimì, lo abbiamo riportato a casa”, Loredana Bertè riceve il Premio Mia Martini e si commuove (VIDEO)

Sanremo

Debora Parigi | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Considerata da tutti la vincitrice morale di questo Festival di Sanremo 2024, Loredana Bertè è fiera del risultato ottenuto. Ma soprattutto l’orgoglio più grande è stato vincere il Premio della Critica “Mia Martini”, cioè quello intitolato a sua sorella. Ospite a Domenica In, la cantante si è commossa e ha ricordato proprio la sorella.

Le lacrime di Loredana Bertè a Domenica In ricordando la sorella Mia Martini

Il pezzo che Loredana Bertè ha portato al Festival di Sanremo 2024, “Pazza”, è un inno a se stessa, alla sua rinascita e soprattutto al perdonarsi. Si è perdonata tanti errori del passato e ha portato sul palco dell’Ariston la dedica alla sorella Mia Martini.

Proprio su quel palco, nella serata finale, le è stato assegnato il Premio della Critica “Mia Martini” e si può considerare un riconoscimento ancora più importante per la Bertè vista l’intitolazione. Lei non aveva mai vinto questo premio, mentre Mia Martini varie volte fino alla sua morte.

Ospite a Domenica In nella puntata speciale dedicata a Sanremo, Loredana Bertè ha parlato proprio di questo premio. Accolta con una grande standing ovation e al coro di “Sei bellissima”, l’artista si è commossa, tanto che Mara Venier l’ha abbracciata forte. Lei quando si è un po’ ripresa ha detto un semplice “Ciao Mimì”, un ricordo quindi alla sorella.

Parlando con i giornalisti presenti in teatro, è stata ricordata appunto la vincita del Premio della Critica. “Per me è il premio più importante che esista”, ha detto la cantante. “Nella mia vita finalmente è arrivato, è tornato a casa. Io lo adoro e amo Mimì. Sempre, sempre di più”.

Un messaggio di ringraziamento Loredana Bertè lo aveva fatto anche proprio nella serata di sabato dopo aver ricevuto il premio. Lo si vede nel video qui sotto:

Mimì, lo abbiamo portato a casa!



Non riesco ancora a credere di aver vinto il Premio della Critica “Mia Martini”, non ci speravo più!

Questo premio per me è sempre stato irraggiungibile, un po' una ferita nel cuore. È un cerchio che si chiude, una cosa stupenda e – pic.twitter.com/SESgJYl0x3 — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) February 11, 2024

A Domenica In a Loredana Bertè è stato consegnato anche un altro premio deciso dalla Warner. Ed è stato per i 50 anni di carriera. Lei non se lo aspettava ed è rimasta davvero felice ed emozionata per questo riconoscimento.