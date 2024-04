Gossip

Vincenzo Chianese | 29 Marzo 2024

Nelle ultime ore si è parlato di un presunto flirt che sarebbe nato tra Geolier e Maria Esposito. Tuttavia i due diretti interessati intervengono e replicano per la prima volta al gossip.

Geolier e Maria Esposito al centro del gossip

Sono state settimane piene di successo le ultime per Geolier. Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, che gli ha fatto conquistare un onorevole secondo posto, il rapper partenopeo ha iniziato a scalare le classifiche e allo stesso tempo ha iniziato a preparare il lungo tour che lo attende la prossima estate, che farà anche tappa al Maradona di Napoli per ben tre concerti evento che sono già sold out. Tuttavia in queste ore Emanuele è finito al centro del gossip. Stando a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia in diretta su RTL 102.5, pare che ci sia del tenero tra il cantante e Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci di Mare Fuori.

Non tutti sanno che l’attrice è stata la protagonista femminile del video di I P’ Me, Tu P’ Te e pare, stando all’indiscrezione lanciata dal giornalista, che proprio in questa occasione tra i due sarebbe nata la scintilla. Queste le parole di Parpiglia in merito: “Pare che sia esploso l’amore, anzi leviamo il pare, è scoccato l’amore tra Geolier e Maria Esposito. I due chiaramente sono attentissimi e sono sicuro che nel sentire questa notizia che stiamo dando in anteprima non saranno molto felici”.

Il gossip a quel punto ha fatto il giro del web, arrivando fino allo stesso Geolier che ha così deciso di replicare per la prima volta. Con un commento lasciato sotto al post della radio, il rapper ha ufficialmente smentito il pettegolezzo, affermando in dialetto: “Nun stat buon ca cap” (non state bene con la testa, ndr). A quel punto a intervenire è stata anche la stessa Maria Esposito, che proprio sotto il commento del cantante ha aggiunto: “Confermo con te fra”.

Nessun flirt dunque tra il rapper e l’attrice, che sono legati da un semplice rapporto di amicizia.