Geolier, le prime parole dopo i fischi all’Ariston: “È stato bruttissimo” (VIDEO)

Nicolò Figini | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Ieri sera Geolier ha vinto la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata alla cover, ma il pubblico lo ha fischiato. A distanza di qualche ora ha rilasciato le prime dichiarazioni.

La tristezza di Geolier

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata alle cover. Sul palco sono saliti tutti e 30 gli artisti in gara con diversi ospiti al loro fianco. Tra loro possiamo citare anche Geolier il quale ha deciso di farsi affiancare da Luché, Guè e Gigi D’Alessio sulle note di un medley intitolato “Strade“.

L’esibizione è stata accolta con degli applausi all’inizio, ma quando il pubblico ha scoperto che si era posizionato al primo posto della classifica ha cominciato a fischiarlo. Evidentemente non è andato giù il fatto che avesse superato un’esibizione come quella di Angelina Mango, la quale ha emozionato e commosso l’Italia intera.

A distanza di poche ore Geolier ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera all’interno della quale ha espresso tutta la sua delusione e tristezza nel vedere le persone alzarsi e andarsene. Ha esclamato:

“È stato bruttissimo in realtà, io mi sono preparato un sacco, ho fatto di tutto per portare questi tre mostri, poi vincere e salire sul palco con le persone che fischiano, che se ne vanno, è stata l’esibizione più brutta della mia vita”.

I commenti si dividono, come sempre accade in questi casi, tra chi lo sostiene cercando di consolarlo e chi invece ripete che non si meritasse di vincere questa serata delle cover. Ovviamente si è meritato il suo primo posto avendo ricevuto il favore della maggior pare delle persone, di conseguenza non è corretto attaccarlo o screditarlo.

Vedremo che cosa accadrà nel corso della quinta e ultima puntata di questa sera del Festival di Sanremo 2024.