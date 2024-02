Il vero nome di tutti i Big in gara a Sanremo 2024: da Geolier a BigMama

Sanremo

10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Vi siete chiesti quale fosse il vero nome del vostro cantante o gruppo preferito del Festival di Sanremo 2024? Ve lo diciamo noi.

Il vero nome dei Big di Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 ha visto la partecipazione di ben 30 Big, la maggior parte dei quali ha adottato un nome d’arte per farsi conoscere dal pubblico.

Tra questi, per esempio, ce ne sono di molto famosi come Nek. Il cantante di “Laura non c’è” si chiama in realtà Filippo Neviani.

Ma qual è il vero nome dei membri de La Sad oppure artisti come Bigmama, Rose Villain o Alfa?

Continuate a leggere per scoprirlo…

Sangiovanni, Rose Villain e Gazzelle

Sangiovanni

Partiamo con uno dei cantanti più conosciuti dell’edizione, ovvero Sangiovanni. L’ex concorrente di Amici si chiama Giovanni Pietro Damian.

Poi veniamo a Rose Villain il cui nome reale è Rosa Luini.

E chiudiamo il primo terzetto con Gazzelle il cui vero nome è Flavio Bruno Pardini.

Proseguiamo…