Record incredibile di Geolier: in classifica FIMI con ben 14 brani nella top 20 e primo negli album

Geolier re delle classifiche FIMI

Come ogni settimana è uscita la classifica FIMI relativa alle vendite e ascolti. Nel corso della settimana dal 16 al 22 gennaio c’è un vero e proprio dominio da parte di Geolier.

L’artista campano non è solo al primo posto con il nuovo album “Tutto è possibile”, ma tutti i suoi brani estratti si trovano nelle prime 24 posizioni della classifica dei singoli.

Si tratta di un qualcosa di veramente clamoroso quello che è riuscito a realizzare grazie al suo ultimo progetto discografico.

La classifica dei singoli

Un vero e proprio record da parte del cantante, che nella classifica FIMI dei singoli ha registrato questi incredibili numeri:

Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna – 2 giorni di fila feat. Anuel AA – Arcobaleno con Kid Yugi – Olè – Stelle – Facil facil – 1h feat. 50Cent – Phantom con Pino Daniele – Tutto è possibile Un ricco e un povero Canzone d’amore Emma – L’amore non mi basta Geolier – Fotografia TonyPitony – Donne ricche (Acoustic version) Djo – End of Beginning Geolier – Sonnambulo – Desiderio Annalisa – Esibizionista Geolier – 081 Ultimo – Acquario Kid Yugi feat. Anna – Push it

Si tratta di una vera e propria supremazia da parte di Geolier. E poco cambia anche per quanto riguarda gli album…

Classifica FIMI album: il rapper in testa

Come detto anche la classifica FIMI degli album vede il dominio del rapper campano, che si è posizionato al primo posto con il suo disco “Tutto è possibile”. Ma non solo, perché lo ritroviamo quinto anche con “Dio lo sa – Atto II”.

Scopriamo nel dettaglio la Top 10:

Geolier – Tutto è possibile Olly – Tutta vita (Sempre) Guè & Cookin Soul – Fastlife 5: Audio Luxury Tony Boy – Trauma Geolier – Dio lo sa – Atto II Achille Lauro – Comuni Mortali Asap Rocky – Don’t Be Dump Ernia – Per soldi e per amore Artie 5ive – La bellavita Bad Bunny – Debí tirar más fotos

Gran bella soddisfazione dunque per l’artista campano, all’anagrafe Emanuele Palumbo, che si conferma uno degli artisti più amati della scena musicale italiana.

