Geolier asso piglia tutto, è il re nella classifica FIMI di singoli e album e fa un record
Che record di Geolier!
Record incredibile di Geolier: in classifica FIMI con ben 14 brani nella top 20 e primo negli album
Geolier re delle classifiche FIMI
Come ogni settimana è uscita la classifica FIMI relativa alle vendite e ascolti. Nel corso della settimana dal 16 al 22 gennaio c’è un vero e proprio dominio da parte di Geolier.
L’artista campano non è solo al primo posto con il nuovo album “Tutto è possibile”, ma tutti i suoi brani estratti si trovano nelle prime 24 posizioni della classifica dei singoli.
Si tratta di un qualcosa di veramente clamoroso quello che è riuscito a realizzare grazie al suo ultimo progetto discografico.
La classifica dei singoli
Un vero e proprio record da parte del cantante, che nella classifica FIMI dei singoli ha registrato questi incredibili numeri:
- Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna – 2 giorni di fila
- feat. Anuel AA – Arcobaleno
- con Kid Yugi – Olè
- – Stelle
- – Facil facil
- – 1h
- feat. 50Cent – Phantom
- con Pino Daniele – Tutto è possibile
- Un ricco e un povero
- Canzone d’amore
- Emma – L’amore non mi basta
- Geolier – Fotografia
- TonyPitony – Donne ricche (Acoustic version)
- Djo – End of Beginning
- Geolier – Sonnambulo
- – Desiderio
- Annalisa – Esibizionista
- Geolier – 081
- Ultimo – Acquario
- Kid Yugi feat. Anna – Push it
Si tratta di una vera e propria supremazia da parte di Geolier. E poco cambia anche per quanto riguarda gli album…
Classifica FIMI album: il rapper in testa
Come detto anche la classifica FIMI degli album vede il dominio del rapper campano, che si è posizionato al primo posto con il suo disco “Tutto è possibile”. Ma non solo, perché lo ritroviamo quinto anche con “Dio lo sa – Atto II”.
Scopriamo nel dettaglio la Top 10:
- Geolier – Tutto è possibile
- Olly – Tutta vita (Sempre)
- Guè & Cookin Soul – Fastlife 5: Audio Luxury
- Tony Boy – Trauma
- Geolier – Dio lo sa – Atto II
- Achille Lauro – Comuni Mortali
- Asap Rocky – Don’t Be Dump
- Ernia – Per soldi e per amore
- Artie 5ive – La bellavita
- Bad Bunny – Debí tirar más fotos
Gran bella soddisfazione dunque per l’artista campano, all’anagrafe Emanuele Palumbo, che si conferma uno degli artisti più amati della scena musicale italiana.
