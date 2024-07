Una fan di New Martina incontra la tiktoker e scoppia in lacrime: il video del momento fa così il giro del web

New Martina è ormai un fenomeno tra i più giovani e a oggi l’imprenditrice partenopea vanta milioni di follower sui social e ben tre negozi in varie città d’Italia. Solo di recente intanto una fan ha incontrato la tiktoker ed è così scoppiata in lacrime.

L’incontro tra New Martina e la sua fan

Il fenomeno New Martina continua a far discutere il web. Sappiamo bene ormai che la giovane creator è una vera celebrità sui social e tra i più giovani tutti conoscono il suo nome. La tiktoker tuttavia non si limita a lavorare soltanto sulla piattaforma. Martina (al secolo Carmen Fiorito, ndr) è infatti anche un’imprenditrice e a oggi oltre a vantare più di 7 milioni di follower è anche la proprietaria di ben tre negozi. Il primo, ovviamente, è quello di Napoli che l’ha resa famosa ai più. Pochi mesi fa è stato invece inaugurato un secondo store a Bologna e solo pochissime settimane fa c’è stata l’apertura a Palermo.

Insomma ormai la creator è una vera star e i suoi video raggiungono sempre milioni di visualizzazioni, diventando spesso virali. Proprio di recente però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web.

Come vi abbiamo annunciato poco fa, di recente New Martina ha inaugurato un nuovo negozio a Palermo e per l’occasione migliaia di persone sono accorse a salutare la tiktoker e a farsi “martinizzare”, come dice lei, il proprio smartphone. A un tratto ad arrivare all’interno dello store è stata una giovane fan, che nell’incontrare Martina è scoppiata in lacrime. A quel punto la creator ha dolcemente abbracciato la sua follower e dopo poco ha scattato dei selfie con lei.

Il video del momento intanto ha fatto il giro del web e ha acceso il dibattito tra gli utenti. Mentre infatti in molti si sono commossi nell’assistere alla scena, tanti altri hanno lanciato critiche non solo alla tiktoker, ma anche ai suoi stessi fan.