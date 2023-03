NEWS

Andrea Sanna | 29 Marzo 2023

GF Vip 7

Sui social George Ciupilan è intervenuto per difendere Nikita Pelizon e fare una critica ai suoi ex compagni vipponi

Le difese di George Ciupilan

George Ciupilan è uscito da un bel po’ dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 e nel reality ha avuto modo di stringere diverse amicizie. Una su tutte quella con Nikita Pelizon. Negli ultimi periodi di permanenza i due si erano un po’ distaccati e alcuni avrebbero preferito che lui si esponesse di più in difesa dell’amica. C’è da dire che ora Ciupilan lo sta facendo eccome.

Dopo aver criticato dei comportamenti di Edoardo Tavassi nelle scorse settimane e di essersi fatto spesso condizionare, stavolta George Ciupilan sembra avere le idee chiare. Da casa segue ancora i suoi ex compagni d’avventura e non ha gradito alcuni modi di fare verso Nikita Pelizon. Un qualcosa che ha fatto davvero rumore sul web.

Torniamo alla puntata di lunedì, quando la modella è stata ufficializzata quinta finalista. Di sicuro non ci si aspettava che gli altri concorrenti facessero salti di gioia, ma quantomeno una stretta di mano o un “brava”, secondo i più sarebbe stata cosa gradita. Sembra pensarla così anche George Ciupilan, come vedremo. Invece a parte Alberto De Pisis e Milena Miconi, gli altri sono parsi totalmente indifferenti. Nessun abbraccio e nessuna parola, anzi.

Questo ha spinto George Ciupilan a scrivere qualcosa attraverso il suo profilo Twitter. Qui ha espresso il suo pensiero, complimentandosi con la sua amica Nikita Pelizon. Secondo lui anche stavolta ha dimostrato grande forza e capacità di resistere. Ecco le sue parole:

“Quando vedi una compagnia tua di viaggio dopo 6 mesi di convivenza e tutto il tempo passato insieme che non viene neanche abbracciata quando viene nominata finalista…Si capiscono tante cose. E una di queste è la sua forza di resistere ancora. Brava Nikita!“, ha scritto George Ciupilan.

Quando vedi una compagnia tua di viaggio dopo 6 mesi di convivenza e tutto il tempo passato insieme che non viene neanche abbracciata quando viene nominata finalista , si capiscono tante cose e una di queste è la sua forza di resistere ancora ,brava nikita !#nikiters — George Ciupilan (@GeorgeCiupilan) March 28, 2023

Molti fan di Nikita Pelizon si sono trovati d’accordo con George Ciupilan. Qualcuno gli ha ricordato che anche in Casa avrebbe potuto dire le stesse cose, anziché osservare spesso in silenzio. Ma c’è anche chi la pensa in maniera differente, sottolineando come gli altri si siano comportanti coerentemente con lei.