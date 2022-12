NEWS

L’ex fidanzata ha tradito George Ciupilan?

Questa sera, lunedì 19 dicembre 2022, abbiamo assistito a una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Un segmento dell’appuntamento è stato dedicato a Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese.la prima ha fatto con confronto tra il vippone e Stefano De Martino, tirando in ballo di nuovo Belen Rodriguez, che non è piaciuto al web e a Sonia Bruganelli. Andando avanti, poi, un blocco è stato riservato a George Ciupilan. Per lui una bella sorpresa, ovvero a trovarlo è andata la sua ex fidanzata Samara Tramontana.

I due hanno avuto una relazione breve ma ricca di emozioni e sentimenti, come da lei raccontato in diretta: “So che non avrei voluto vedere me ed è passato un sacco di tempo. No ci siamo nemmeno salutati prima che tu entrassi qui. Ma io ti ho seguito e mi sono legata al tuo percorso. Non potevo non passare. Abbiamo avuto una relazione strana. Corta ma vissuta parecchio. Ci siamo mancati di rispetto, troppo orgogliosi e rancorosi. Forse troppo infantili. Vorrei dirti che vorrei avere quel rapporto di amicizia maturo“. In seguito il conduttore ha chiesto a Samara se George potrebbe innamorarsi di qualcuno dentro la casa, magari Nikita. Secondo lei, però, nessuna è il suo tipo.

Spinto dagli autori, quindi, ha domandato alla tiktoker se è vero che si sono lasciati perché lei lo ha tradito. Samara, però, ha subito detto che non è vero e forse ha solo tradito la sua fiducia in qualche modo, ma mai con un altro ragazzo. Qui entra in scena una giovane influencer, ovvero Giulia Paglianiti (già vista a Pechino Express 2022). Su Instagram ha prima postato nelle Stories tante emoticon che ridono a crepapelle e poi ha scritto: “Ah sì? Gli mette le corna e poi va a ricucire al GF. Che bell’idea“.

Quale sarà la verità? Seguiteci per tante altre news su George Ciupilan e non solo.