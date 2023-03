NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di George Ciupilan

Come ben sappiamo spesso nella casa del Grande Fratello Vip 7 George Ciupilan ha parlato del suo difficile rapporto con suo padre, che non vede e non sente da diversi anni. Proprio durante il suo percorso all’interno del reality, l’ex protagonista de Il Collegio ha però ricevuto una sorpresa da parte del papà, che gli ha inviato un videomessaggio. In molti così si sono chiesti cosa sia accaduto tra George e suo padre e se i due si sono sentiti dopo il GF Vip. Poco fa però a rompere il silenzio è stato proprio l’ex Vippone.

Con un lungo sfogo sui social, George Ciupilan per la prima volta è tornato a parlare di suo padre, ammettendo però di non aver avuto modo di parlare con lui dopo aver lasciato il reality show. L’ex collegiale tuttavia ha anche affermato di sperare di poter riallacciare un rapporto col papà in futuro, e in merito ha dichiarato:

“Ieri ho preferito non mettere storie e mi sono preso un giorno di pausa dato che c’era la festa del papà. Purtroppo per alcuni è una festa, per altri è riaprire una porta del passato, come per me in questo caso. Nonostante le parole dette da lui nei miei confronti nel programma, non ho mai avuto modo di parlarci dopo essere uscito. Spero un giorno di avere le forze di riallacciare un rapporto o almeno di potere avere un vero e proprio confronto. Non ho mai parlato in prima persona sui social di questo, ma questa volta ho deciso di condividere con voi questa mia parte più intima. Inoltre voglio dare un messaggio alle persone che hanno un bellissimo rapporto con il loro padre: godetevi tutti i momenti con i vostri papà”.

Le parole di George Ciupilan hanno emozionato il web, e in molti si sono sentiti toccati dal suo sfogo.