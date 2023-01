NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il forte racconto di George Ciupilan

Questa sera George Ciupilan è stato ufficialmente eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip 7, dopo ben 4 mesi e mezzo di percorso. Come tutti ben sappiamo, l’ex protagonista de Il Collegio non ha avuto una vita semplice, e spesso ha parlato della sua triste infanzia, caratterizzata dal difficile rapporto con suo padre. Questa sera così, come se non bastasse, poco prima di lasciare la casa, George è tornato a parlare del suo passato rivelando un retroscena inedito che non è passato inosservato. Ciupilan ha infatti raccontato di essere sobrio da un anno esatto. Questo il suo forte racconto:

“Il 30 gennaio è un anno che non tocco un bicchiere. Io non bevo più. Bevevo e si vedeva un lato oscuro di me. Rischiavo di fare cose che non avrei mai fatto da lucido. La mattina dopo mi svegliavo e non mi ricordavo determinate cose. Non era una dipendenza, era un insieme di cose. Da un giorno all’altro ero conosciuto. Un giorno non mi conosceva nessuno, il giorno dopo mi chiedevano le foto. Mentalmente avere una cosa del genere a 16/17 anni non è facile. […] Bevevo 3/4 bicchieri, però mi ritornava in mente tutto il passato e usciva la parte che non mi piace di me. Andavo fuori di me”.

E ancora George ha parlato del momento in cui ha deciso di smettere di bere. Ecco cosa ha affermato in merito:

“Una mattina mi sono svegliato e mi sono messo a piangere, ho chiamato mia madre e le ho chiesto se solo io in famiglia avessi questo problema. Mi ha detto che anche mio padre aveva questo problema, e anche lui quando beveva aveva un lato aggressivo. Da quel momento ho deciso di non bere più in vita mia”.

Un anno. Una data così importante da meritare un tatuaggio sulla pelle di George. Ti vogliamo bene! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/nBAiXy9UGV — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 30, 2023

Il forte racconto di George Ciupilan ha emozionato non solo il web, ma anche il pubblico da casa, e in molti hanno sottolineato come con la sua educazione l’ex Vippone abbia conquistato tutti i fan del reality.