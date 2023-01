NEWS

Andrea Sanna | 30 Gennaio 2023

GF Vip 7

George è l’eliminato del GF Vip 7

La trentesima puntata del GF Vip 7 non ha deluso le aspettative. Durante l’appuntamento di stasera il conduttore Signorini ha affrontato i temi caldi della settimana e, come al solito, ha dedicato del tempo anche al risultato del televoto.

In nomination questa settimana troviamo tre concorrenti molto amati dal pubblico: George Ciupilan, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Uno di loro, però, ha dovuto lasciare definitivamente la Casa più spiata d’Italia.

Tra i tre George è sicuramente il più taciturno, ma nonostante ciò è comunque uno dei vipponi più apprezzati per il suo essere sempre così educato e a modo nei confronti degli altri coinquilini. Passiamo poi a Nikita, che invece, continua a essere molto amata fuori, ma discussa tra i suoi compagni d’avventura. In settimana ha avuto qualche divergenza con il coinquilino del GF Vip 7, Edoardo Tavassi. Infine concludiamo con Oriana sempre più coinvolta nel rapporto con Daniele Dal Moro. I due continuano ad avere degli alti e bassi e, quando sembrano trovare un equilibrio, c’è sempre qualcosa ad allontanarli di nuovo.

Fatto questo piccolo sunto, torniamo alla puntata. Durante la serata Alfonso Signorini ha letto il verdetto finale. A lasciare ufficialmente il Grande Fratello Vip 7 è….George!

Per quel che riguarda le percentuali di voto, invece, segnaliamo che Oriana ha ottenuto il 40% di preferenze, seguita da Nikita con il 38% di voti e concludere, infine con George che ha totalizzato il 22%. Dunque per tale ragione George ha dovuto lasciare definitivamente la Casa del GF Vip 7. Purtroppo per lui non ci sarà possibilità di ritornare in gioco. Il biglietto di ritorno infatti è già stato pescato da Charlie in passato.

Che ne pensate di questo responso? Vi trovate d'accordo con la scelta del pubblico?