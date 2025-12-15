A 64 anni l’attore annuncia una scelta personale ispirata a Paul Newman: nuovi ruoli, nuove priorità e un diverso modo di stare davanti alla macchina da presa

George Clooney e la fine delle scene romantiche

George Clooney volta pagina. L’attore americano, icona del cinema internazionale e simbolo di eleganza per oltre tre decenni, ha annunciato che non girerà più scene di baci o relazioni sentimentali con attrici sul set. Una dichiarazione netta, pronunciata senza polemica, che segna un passaggio importante nella sua carriera.

La frase è semplice ma definitiva: «Non bacerò più nessuna donna». Non un addio al cinema, ma a una parte ben precisa della sua immagine pubblica.

Una scelta maturata con il tempo

A 64 anni, Clooney racconta una decisione che nasce lentamente, lontana da gesti clamorosi. Non c’è un singolo episodio scatenante, ma una riflessione profonda sul tempo che passa, sull’età e sul senso dei ruoli interpretati.

Per anni è stato il volto del fascino maturo, dell’uomo romantico e ironico. Oggi, però, sente il bisogno di maggiore coerenza tra ciò che è nella vita privata e ciò che racconta sullo schermo.

L’esempio di Paul Newman

Tra le motivazioni citate dall’attore c’è un modello preciso: Paul Newman. Negli ultimi anni della sua carriera, Newman aveva scelto di non interpretare più scene romantiche con attrici diverse dalla moglie, privilegiando personaggi più aderenti alla sua età e al suo percorso umano.

Clooney riconosce in quella scelta una forma di rispetto, non solo verso se stessi, ma anche verso il pubblico. Un modo per invecchiare nel cinema senza forzature.

Nessun addio al cinema

La decisione non va letta come un ritiro dalle scene. Clooney resta uno dei nomi più attivi e influenti di Hollywood, impegnato come attore, regista e produttore in progetti di grande rilievo.