Il 6 febbraio, a San Siro, si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ospite d’eccezione sarà nientemeno che Mariah Carey.

Mariah Carey ospite a San Siro per Milano Cortina 2026

Manca poco più di un mese alla partenza dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Tutto inizia dunque a essere pronto per questo importante evento, che coinvolgerà l’intera città. Cresce sempre più l’attesa per le prime gare e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre il prossimo 6 febbraio, dallo Stadio San Siro, si svolgerà la tanto attesa cerimonia d’apertura, che darà ufficialmente il via alle Olimpiadi.

A prendere parte alla serata saranno anche diversi ospiti internazionali e proprio questa mattina è arrivato un annuncio che sta già facendo discutere. Nel corso della conferenza stampa con il presidente del CONI Giovanni Malagò, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il CEO Andrea Varnier è infatti stata rivelato il primo grande nome che si esibirà a San Siro. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Mariah Carey.

Sarà proprio la celebre e amata cantante, la cui voce è apprezzata in tutto il mondo, a prendere parte alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Come si legge nel comunicato rilasciato, la cantante “incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi” e la sua esibizione promette di regalare grandissime emozioni.

La cerimonia di apertura dei Giochi, realizzata da Balich Wonder Studio, sarà un’esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale. Un appuntamento unico nel suo genere, pensato per sorprendere, unire e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo.

