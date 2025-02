Personaggio di spicco, ottima attrice comica, conduttrice televisiva e radiofonica e sceneggiatrice. Tutto questo per parlare semplicemente di Geppi Cucciari. Facciamo meglio la sua conoscenza tra età, vita privata, carriera e Instagram dove seguirla.

Chi è Geppi Cucciari

Nome e Cognome: Maria Giuseppina Cucciari, nota Geppi Cucciari

Data di nascita: 18 agosto 1973

Luogo di nascita: Cagliari

Età: 51 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Segno zodiacale: Leone

Professione: comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, attrice e sceneggiatrice

Ex marito: Geppi è stata sposata con il giornalista Luca Bonaccorsi

Fidanzato: Non sappiamo se Geppi ha un fidanzato oggi

Figli: Geppi non ha figli

Profilo Instagram: @iogeppicucciari

Geppi Cucciari età, vero nome e biografia

La prima cosa che andiamo a scoprire è la biografia. Che titolo di studio ha Geppi Cucciari? Quanti anni ha e dov’è nata? Qual è il suo vero nome? Partiamo con il dire che si chiama Maria Giuseppina Cucciari. È nata a Cagliari il 18 agosto 1973 sotto il segno del Leone. La sua età è di 51 anni.

La conduttrice è cresciuta a Macomer, in provincia di Nuoro. Poi ha deciso di trasferirsi a Milano per gli studi universitari. Al 2001 risale la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Piano piano si è avvicinata al teatro, per poi entrare nella squadra di Zelig. Da lì pian piano la sua carriera ha spiccato il volo.

Vita privata

La Cucciari è sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, riuscendo sempre a mantenere un certo distacco e riservatezza.

Perché si è separata Geppi Cucciari? Chi è il marito e il nuovo amore? Ha dei figli? No, l’attrice e conduttrice non è mamma e quindi non ha figli. Oggi dovrebbe essere single e non c’è traccia di un nuovo compagno. In passato, però, dal 2012 al 2016 è stata sposata con il giornalista Luca Bonaccorsi.

Dove seguire Geppi Cucciari: Instagram e social

Se siete intenzionati di voler seguire Geppi Cucciari sui social potete farlo, per esempio, non solo su Twitter, ma anche su Instagram. Il suo account è un concentrato di svariati contenuti, tra lavoro, spunti di riflessione e momenti di spensieratezza.

Carriera

Fronte carriera. Come detto si è trasferita a Milano per gli studi universitari e conseguire la laurea in Giurisprudenza. Prima di buttarsi sull’arte però ha giocato a pallacanestro a livello agonistico (in Serie A2 addirittura).

Il debutto televisivo è arrivato nel 2003 con Zelig Off. Qui ha mostrato tutta la sua bravura e comicità. Tra gli altri momenti importanti ricordiamo anche che dal 2005 al 2009 ha interpretato Maria “Gonni” Gonaria in Belli dentro. Poi ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2006 dal titolo Meglio donna che male accompagnata. Successivamente ci sono state le conduzioni di diversi programmi, tra cui il più recente nel 2023, Spendida Cornice.

Nel 2025 Carlo Conti l’ha voluta fortemente come co-conduttrice insieme a Mahmood per la quarta serata del Festival di Sanremo.

Ha lavorato come sceneggiatrice, ma è stata impegnata anche a teatro in diversi spettacoli. Per non parlare dei due libri pubblicati come Meglio donna che male accompagnata (2006) e Meglio un uomo oggi (2009).

Ovviamente nella carriera di Geppi Cucciari c’è anche la radio con la conduzione di Un giorno da pecora su Rai Radio 2 nel 2015-2016, ma anche su Rai Radio 1, dal 2016.

Il 21 dicembre 2015 Geppi Cucciari è stata insignita del riconoscimento “Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana”, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Film

Ma quante cose ha fatto Geppi Cucciari durante la sua carriera? TANTE! È stata protagonista anche al cinema in questi film:

Grande, grosso e… Verdone, (2008), L’arbitro (2013), Passione sinistra (2013), Una donna per amica (2014), Un fidanzato per mia moglie (2014), Il cacio con le pere (2023), Romeo è Giulietta (2024), Gli addestratori (2024) e Diamanti (2024)

Programmi TV

In tutti questi anni Geppi Cucciari ha avuto modo di condurre e lavorare per tantissimi programmi televisivi. Vi rispolveriamo la memoria ricordandoli tutti:

Shorty and Spotty (2002), Zelig Off (2003-2004), Comedy Lab (2004-2005), Zelig Circus (2005-2009), Geppi Hour (2007), Victor Victoria (2009-2010), Italia’s Got Talent (2010-2011), Let’s Dance (2010), G’Day (2011-2012), Le invasioni barbariche, Concerto del Primo Maggio, Premio Persefone (2013), Premio Campiello (2013, 2016, 2014, 2015), Dopotutto non è brutto (2013), Per un pugno di libri (2014-2020).

Nel corso degli anni Geppi Cucciari l’abbiamo vista anche in: Zelig (2014), Le iene (2016), Le parole della settimana (2016-2018), I ragazzi del Bambino Gesù (Rai 3, 2017), Cartabianca (2017-2018), Amici di Maria De Filippi (2018), Cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello (2019, 2021, 2023),

Concludiamo infine con: Rai Pipol (2019), Gazzetta Sports Awards (2019-2020, 2022), Danza con me (2020), Che succ3de? (2020-2022), Premio Strega (2021-2024), Splendida cornice (dal 2023) e Festival di Sanremo (2025).

Sempre in TV ha avuto modo di prendere parte a una sitcom e miniserie TV. Nel dettaglio Belli dentro (2005-2012) e Attacco allo Stato (2006).

Mentre sul web è stata protagonista di Eites – Ottanta mi dà tanto (2016). Ha avuto modo anche di lavorare per alcuni videoclip musicali come Cleptomania degli Sugarfree (2005) e Se mi ami davvero (con Carlo Verdone) di Mina e Celentano (2016).

Zelig

Negli anni Geppi ha avuto modo di prendere parte a Zelig. La prima volta a Zelig Off nel 2003-2004 su Italia 1. Poi in seguito dal 2005 al 2009 a Zelig Circus e infine a Zelig nel 2014 (entrambi su Canale 5).

Italia’s Got Talent

2010-2011 è l’anno che ha visto Geppi Cucciari come conduttrice del programma Italia’s Got Talent.

Le Iene

Nel 2016 ha avuto anche la possibilità di condurre Le Iene, esperienza che sicuramente le ha dato tanto.

Amici di Maria De Filippi

Durante questi anni di carriera Geppi Cucciari ha preso parte svariate volte ad Amici di Maria De Filippi in qualità di ospite.

Splendida Cornice

Dal 2023 Geppi Cucciari è la padrona di casa del programma di Rai 3, Splendida Cornice. Trasmissione che ha riscontrato un buon interesse da parte del pubblico, tanto da riscontrare ascolti molto positivi per la rete.

Geppi Cucciari a Sanremo 2025

Annunciato il Festival di Sanremo 2025 in data 11-15 febbraio, Carlo Conti ha scelto anche chi sarà al suo fianco durante le serate della kermesse canora.

Ebbene proprio per il giorno 14 febbraio è stata scelta Geppi Cucciari, che condividerà questa esperienza con Mahmood.

