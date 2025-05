Nelle prossime ore si sarebbe dovuta registrare la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Il tronista tuttavia è stato colpito da un grave lutto e di conseguenza dunque la puntata potrebbe essere rimandata.

Cosa è accaduto a Gianmarco Steri

Quest’anno uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne è stato certamente Gianmarco Steri. Dopo la fine della conoscenza con Martina De Ioannon, che ha preferito lasciare il dating show con Ciro Solimeno, per il giovane uomo è arrivata la possibilità di rimettersi in gioco come tronista e da quel momento ha dato il via a un nuovo percorso. In questi mesi dunque Gianmarco ha avuto modo di conoscere diverse corteggiatrici, ma attualmente sono due le ragazze che hanno fatto breccia nel suo cuore: Nadia Ferrara e Cristina Di Diodato.

Il pubblico intanto si chiede già su chi ricadrà la scelta di Steri e solo la scorsa settimana è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando. Nel corso dell’ultima registrazione infatti il tronista ha annunciato di essere pronto a lasciare il programma e di avere finalmente le idee ben chiare.

La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne dunque, stando a quanto è emerso, si sarebbe dovuta registrare domenica 11 maggio. Tuttavia però le cose potrebbero cambiare. La scelta infatti potrebbe essere rimandata a causa di un improvviso e grave lutto che ha colpito il tronista. Come ha fatto sapere il profilo Instagram della sua Barberia, in queste ore la zia centenaria di Gianmarco, Renata, è venuta a mancare. Proprio questa mattina si sonno svolti i funerali e il tronista dunque ha dato l’ultimo saluto alla sua cara e amata zia.

Nel mentre i più stanno ipotizzando che, dato il lutto, la scelta di Gianmarco a Uomini e Donne potrebbe essere rimandata. Attualmente però non ci sono ancora news certe in merito e di conseguenza non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.