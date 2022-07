1 I fischi contro Gerard Pique

El Clásico tra Real Madrid e Barcellona anche durante l’amichevole pre-campionato negli States è tutto fuorché tranquilla. E stavolta non si tratta di contestazioni dovute a un rigore non fischiato o un cartellino non mostrato dall’arbitro dopo uno scontro di gioco. Stavolta sono i tifosi che non sono rimasti in silenzio e hanno sommerso di fischi e insulti Gerard Pique, al centro del gossip dopo la separazione turbolenta da Shakira. I supporter hanno preso le difese della cantante colombiana, trovandosi in disaccordo con il suo comportamento.

Per Gerard Pique dunque, dal punto di vista ambientale quantomeno, si è trattato di un match davvero molto complesso. Come vedete da questo video, infatti, fin dal suo arrivo in campo per il riscaldamento è stato sommerso da bordate, fischi e “buuu” dai presenti sugli spalti. E anche durante la gara le cose non sono cambiate. A ogni pallone giocato dal difensore blaugrana il pubblico faceva partire un boato di protesta. 60 mila spettatori molto rumorosi che, tra un grido e un altro, si sono lasciati scappare anche qualche incitamento all’ex del calciatore. Qualcuno infatti ha urlato “Shakira, Shakira”.

El público no perdona los cachos de Piqué a Shakira



Gerard Piqué tocaba el balón y era abucheado por todo el público que asistió a estadio en Las Vegas para ver el partido entre Barcelona FC y Real Madrid



"Shakira, Shakira, Shakira", gritaban en apoyo a la cantante colombiana pic.twitter.com/AsMv19skVE — Gabriel Ramos (@periodistagabo) July 24, 2022

Abucheos a Piqué y gritos de Shakira, Shakira #BarcelonavsRealMadrid pic.twitter.com/ZZV9Sb3QxZ — Eduard Cauich (@ecauich) July 24, 2022

Insomma non si è trattata di certo di una bella accoglienza quella che i tifosi locali (i più) hanno riservato a Gerard Pique durante questa sfida contro il Real Madrid. Qualcuno sui social viste queste immagini ha trovato di cattivo gusto attaccare il calciatore e ne ha preso le sue difese. C’è chi, invece, si è detto d’accordo con quanto accaduto all’Allegiant Stadium di Paradise, nel Nevada.

Per gli appassionati di calcio, informiamo che la partita si è conclusa con la vittoria del Barcellona. Il goal al 27esimo porta la firma di Raphinha. Tornando al gossip vedremo se, anche nei prossimi match (a partire dall’amichevole con la Juve) Gerard Pique riceverà la stessa identica accoglienza dai tifosi.

