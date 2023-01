NEWS

Andrea Sanna | 14 Gennaio 2023

La replica di Gerard Pique a Shakira

La fine della relazione tra Gerard Pique e Shakira è stato uno dei gossip che più hanno fatto discutere durante il 2022. Adesso se ne torna a parlare per un motivo ben preciso. La cantante infatti è tornata nelle scene musicali con una nuova canzone dal titolo “BZRP Music Sessions #53”.

Il brano ha immediatamente attirato l’attenzione pubblica poiché l’artista colombiana in modo piuttosto esplicito ha svelato cosa pensa del suo ex Gerard Pique e della nuova fidanzata di quest’ultimo Clara Chia Marti. Lei è la donna balzata alla cronaca poco dopo la rottura tra il difensore e Shakira che i più hanno indicato come l’amante, prima che la cantante si accorgesse di tutto.

Già nel brano “Monotonia” aveva dedicato delle parole al suo ex, ma in quell’occasione aveva utilizzato toni decisamente differenti rispetto alle dure critiche di oggi. Nel pezzo pubblicato nei giorni scorsi, infatti, notiamo una frecciatina dopo l’altra, tutte indirizzate a Gerard Pique e Clara Chia Marti: «Io valgo due 22enni, hai scambiato una Ferrari con una Twingo; hai scambiato un Rolex con un Casio».

I più attendevano con ansia la reazione da parte di Gerard Pique e della sua nuova compagna che, a quanto pare, è arrivata. Il difensore blaugrana ha scelto però l’arma dell’ironia, forse anche indirizzato dai suoi legali. Presente a una diretta Twitch riguardante il progetto sportivo, la Kings League, il 35enne ha risposto a modo suo. Per prima cosa ha annunciato il brand Casio come partneship del torneo: “La Kings League ha raggiunto un accordo con Casio, perché abbiamo tanti countdown e tanti orologi”. E ne ha regalati alcuni ai presenti.

“Questo orologio è per la vita”, ha continuato Gerard Pique. Una stoccata che in tanti hanno interpretato come un parallelismo con la sua attuale relazione. Secondo i più il giocatore ha lasciato intendere che non si tratta di certo di una scappatella.

non Piqué che regala casio a tutti e dice che sta collaborando 💀 pic.twitter.com/DRdmBPz0ie — fabio (@fabiummm) January 14, 2023

E non è finita perché sempre Gerard Pique ha parlato anche di una possibile sponsorizzazione con l’altro marchio menzionato dalla sua ex Shakira.