Andrea Sanna | 14 Gennaio 2023

verissimo

Le parole di Alex Di Giorgio

Tra i tanti intensi momenti a Verissimo non solo la storia di Guendalina Tavassi. A intervenire con una bella intervista anche Alex Di Giorgio, reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle.

L’ex nuotatore durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato di un periodo molto complicato della sua vita, ovvero quando il suo ex fidanzato ha svelato ad amici e conoscenti il suo orientamento sessuale. Alex Di Giorgio lo non aveva svelato a nessuno e trovava difficoltà a parlarne sia nel privato che pubblicamente: “Non parlavo mai della mia sfera privata ma dopo la fine della relazione, il mio ex mi costrinse a fare il coming out. Dietro a un nickname falso diffondeva sui social le nostre foto insieme”.

A seguire Alex Di Giorgio ha svelato come, dopo gli allenamenti, ha trovato sul suo telefono un serie di notifiche e tutti gli ponevano le medesime domande: “Il mio ex mi ha prima perseguitato, inviandomi sui social continue richieste con profili falsi. Poi un giorno ha mandato ai miei contatti sui social nostre foto, rivelando che avevamo avuto una relazione e che fossi gay”, ha raccontato.

Alex Di Giorgio ha spiegato poi di aver capito di essere gay a 20 anni. Non si sentiva di parlarne pubblicamente con persone a lui vicine: “Ma quando lui l’ha rivelato agli altri, io non lo avevo detto ancora a nessuno, fuori la mia famiglia”. Parlando ancora di questa dolorosa esperienza ha detto di aver sporto querela e dire quanto il tutto l’abbia profondamente sconvolto: “Stavo male. Mi sono chiuso in camera e pensavo di farla finita, perché mi sentivo sbagliato”. (QUI IL VIDEO)

Ma di sbagliato non c’è nulla. Amare non è mai un errore. Sicuramente la testimonianza di Alex Di Giorgio è importante per tutti quei ragazzi e ragazze che vivono quotidianamente situazioni simili alla sua.