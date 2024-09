A distanza di tantissimi anni dalla sua ultima volta in TV, Gerardina Trovato è andata a Verissimo e ha raccontato il vero motivo per cui è stata male. Vediamo cosa ha detto nel suo lungo racconto.

La verità di Gerardina Trovato sul perché è stata male

Da un po’ di tempo si è tornati a parlare di Gerardina Trovato dopo che lei, sui social, aveva fatto un appello per chiedere di non essere abbandonata. E così le persone, soprattutto i giovani, si sono appassionati alla sua storia fatta di tante dicharazioni a metà in passato e anche di bugie che giravano intorno a lei. Si era parlato negli anni di una sua malattia, di depressioni e addirittura di tossicodipendenza.

Queste cose non sono vere e oggi lei, a Verissimo, ha avuto la possibilità di raccontare tutta la sua verità. Così la cantante è partita dai successi che ha avuto e da un periodo in cui ha avuto un momento in cui ha sofferto d’ansia. Ma dall’altra parte ha trovato dei medici che non hanno capito questa cosa, ma che pensavano facesse uso di sostanze perché c’era la credenza che gli artisti fossero così.

“Hanno cominciato a darmi una marea di farmaci, non so di cosa si fossero convinti che avessi. Molti artisti sono bipolari, ma io sono mono! Questo medico parlava di disturbi bipolari, che io non ho e poi ho preso queste medicine”, ha rivelato Gerardina Trovato. E poi ha detto come una mattina, cercando di alzarsi dal letto, si è accorta di non riuscire più a muoversi. In soccorso è arrivata la sua domestica che poi ha chiamato il dottore. Ma non hanno trovato una soluzione ai suoi problemi di salute: “Sono rimasta paralizzata per otto mesi. Il dottore continuava a darmi farmaci dicendo che ero depressa”.

Quando poi un giorno, nel bere un bicchiere di latte, ha avuto l’acidosi, è finita in ospedale. Qui uno psichiatra l’ha visitata e ha capito che qualcosa non andava. Ha capito subito che lei non era depressa e che i farmaci che assumeva la stavano rovinando. “Alla fine il mio medico ha ammesso l’errore, ‘mi dispiace ho sbagliato’. Non ho denunciato perché sono sempre stata lontana da diffide e cose di questo genere”, ha raccontato la cantante. E ha parlato anche dei genitori: “Ai miei genitori non ho detto nulla, perché io vivevo lontana da loro e non volevo farli preoccupare”.

Tutto questo è accaduto nel 1996 e dopo l’intervento di quello psichiatra Gerardina Trovato è riuscita piano piano a riprendersi e a tornare a lavorare. Ha raccontato di aver avuto una ricaduta nel 2008, ma poi non è più successo e ora sta bane. Ha anche rivelato di aver vissuto per tre anni alla caritas e ha potuto risollevarsi economicamente solo con l’eredità lasciatale da sua madre.