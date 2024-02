Mahmood continua a mietere vittime! Anche Gerry Scotti si scatena sulle note di Tuta Gold (VIDEO)

Sanremo | Social

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Tuta Gold di Mahmood è una delle canzoni del momento e ha conquistato tutti, persino Gerry Scotti, che su TikTok ne ha realizzato un simpatico video diventato virale.

Gerry Scotti

Dal 6 febbraio Tuta Gold di Mahmood risuona nelle nostre orecchie. In breve tempo il pezzo di Sanremo 2024, sebbene non abbia vinto, ha scalato le classifiche musicali diventando un vero e proprio fenomeno del momento. Un brano che sembra coinvolgere tutti, ma proprio tutti. Gerry Scotti, grande ascoltatore di musica, non si è lasciato scappare di certo questo tormentone e sui social ne ha realizzato un simpatico video.

Gerry Scotti ha preso evidentemente alla lettera la canzone di Mahmood procurandosi i 5 cellulari citati dal cantante. Ha utilizzato un filtro di TikTok in cui sembra indossare una tuta color oro e ha cominciato a lanciare i telefonini qua e là ballando sulle note del brano.

“5 cellulari in modalità aereo”, ha scritto il presentatore simpaticamente nella didascalia del video. Una trovata geniale e simpatica da parte di Gerry Scotti che ha trovato ampi consensi da parte degli utenti, che lo seguono da tanti anni con affetto. Pensate che il divertente filmato ha quasi raggiunto i 13mila like, ha oltre 200 commenti e altrettante persone che hanno condiviso e salvato il video.

Ancora una volta Gerry Scotti ha voluto mettersi in gioco sui social e questo gli è valso sicuramente un riscontro positivo da parte di coloro che si sono ritrovati il video scrollando nella home di TikTok. Perché a quanto pare questo filmato è diventato viralissimo ed è stato già condiviso anche sulle altre piattaforme.

A quanto pare Tuta gold è davvero irresistibile per i più e anche Gerry Scotti non riesce a stare fermo come noi ogni qualvolta gli capita di ascoltarla. A questo punto rilanciamo: perché non realizzare un TikTok insieme a Mahmood in cui replicano insieme la coreografia del brano sanremese?