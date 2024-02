Sanremo

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Nelle ultime ore Dagospia ha lanciato un gossip bomba, che coinvolgerebbe due cantanti maschi di Sanremo 2024. Gli artisti infatti sarebbero stati beccati a letto insieme con una terza persona.

Il gossip sui due cantanti di Sanremo 2024

Sono trascorse quasi due settimane da quando si è concluso il Festival di Sanremo 2024, tuttavia sembrerebbe che i gossip legati alla kermesse musicale siano ancora accesi. Come tutti sappiamo quest’anno la manifestazione ha raggiunto un successo incredibile, raggiungendo numeri da capogiro come non se ne vedevano da ben 30 anni. Grande soddisfazione dunque per i vertici Rai e per Amadeus, che ha concluso la sua esperienza come conduttore e direttore artistico nel migliore dei modi. Tuttavia nelle ultime ore un gossip bomba sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riporta Alberto Dandolo su Dagospia, sembrerebbe che due cantanti maschi di Sanremo 2024 abbiano avuto modo di trascorrere molto tempo insieme durante la settimana del Festival. Gli artisti in questione, secondo quanto si legge, sarebbero entrambi gay non dichiarati e stando a quanto riporta il noto sito sarebbero stati beccati a letto insieme. Ma non solo. Sempre stando a quanto afferma il giornalista, pare che a loro si sia più volte unita anche una terza persona. Questo quanto si legge su Dagospia:

“I due giovani cantanti maschi hanno rafforzato la loro amicizia in quel di Sanremo. Sono entrambi gay non dichiarati e tra loro è nata una grande complicità sul materasso. Ma attenzione! Amando nel talamo le stesse preferenze hanno ben pensato di inserire sempre un terzo e ogni volta diverso”.

Precisiamo ovviamente che attualmente si tratta solo di pettegolezzi e di voci di corridoio e non sappiamo chi siano i presunti cantanti di Sanremo 2024 coinvolti in questo rumor. Ciò che è certo però è che a oggi i brani in gara al Festival stanno ancora scalando le classifiche e senza dubbio anche nei mesi a venire continueremo a cantare queste meravigliose canzoni.