Vincenzo Chianese | 19 Settembre 2023

Gioia per Gessica Notaro e Filippo Bologni

Finalmente è arrivato il giorno che tutti stavamo aspettando: dopo un lungo amore Gessica Notaro e Filippo Bologni si sono sposati. La coppia, come è noto, è legata sentimentalmente dal 2019, e solo lo scorso novembre era arrivata una bellissima proposta di matrimonio che ha emozionato il web. Nella giornata di lunedì 18 settembre così si sono celebrate le nozze di Gessica e Filippo, che si sono svolte presso la Reggia di Venaria, uno dei luoghi più romantici e suggestivi di Torino.

Ben 500 gli invitati al matrimonio, tra cui anche alcuni volti noti dello spettacolo, tra cui Alena Seredova e il marito Alessandro Nasi. Dopo l’emozionante cerimonia, i neo sposi e i loro ospiti hanno festeggiato per tutta la giornata. Naturalmente i momenti più belli delle nozze sono stati anche testimoniati sui social.

A far discutere è stata anche la scelta di Gessica Notaro in merito alla questione regali. La showgirl infatti ha chiesto a tutti i suoi invitati di non portare doni materiali e ha così invitato i presenti a fare una donazione benefica a favore delle donne vittime di violenza. A conquistare il web nel mentre è stato anche il vestito scelto dalla Notaro, firmato dall’Atelier Emé. L’acconciatura invece è stata curata da Federico Fashion Style, che Gessica ha conosciuto tre anni fa in occasione del Festival di Sanremo 2020. Proprio in quella circostanza la Notaro aveva cantato insieme ad Antonio Maggio un brano di Ermal Meta, per combattere la violenza sulle donne. Nel mentre anche la stessa showgirl ha condiviso sui suoi profili uno scatto delle nozze, che ha fatto il pieno di like.

Un matrimonio da favola dunque quello di Gessica e Filippo, che finalmente sono marito e moglie. A questa splendida coppia dunque facciamo i nostri più sinceri auguri.