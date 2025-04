Il web torna a sperare in un ritorno di fiamma tra Fedez e Chiara Ferragni dopo alcuni gesti social compiuti proprio dall’influencer. Ecco che cos’è successo negli ultimi giorni.

Ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Fedez?

La vita sentimentale di Chiara Ferragni, almeno per il momento, risulterebbe abbastanza complicata. Questo perché a metà aprile 2025 sono iniziati a circolare dei rumor in merito a una crisi con il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera.

A questo si aggiungono, nei giorni appena successi alle feste di Pasqua, dei gesti social che alcuni fan hanno trovato sospetti. Partiamo con il primo che si collega a un video registrato dall’influencer all’interno del quale possiamo sentirle elencare i vari nomignoli con i quali la chiamano le varie persone della sua vita.

Un utente ha ricordato che Fedez la chiamava amorevolmente “patata” e di tutta risposta Chiara Ferragni ha messo ‘mi piace’ a quel commento. Ma non finisce qui perché di lì a poco ha anche pubblicato una foto in cui si vede la scritta “la Chiara che vorrei“. La particolarità sta nel fatto che poco sopra si vede il tatuaggio che si era fatta insieme all’ex: un raviolo che sorride.

Secondo molti fan, che ancora credono e sperano in una loro riconciliazione, questo sarebbe un primo passo verso il riavvicinamento di Chiara Ferragni a Federico. Se sarà davvero così ce lo dirà solamente il tempo perché solamente questi indizi non provano nulla.

Le informazioni sono ancora troppo poche ma potrebbe anche trattarsi di un gesto d’affetto a prescindere da tutto. L’influencer e il rapper si sono amati per molti anni e hanno messo al mondo due figli, quindi il bene che provano l’uno per l’altra non sparirà mai.