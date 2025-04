In questi giorni si è a lungo parlato di una crisi che avrebbe colpito Chiara Ferragni e il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera. Nelle ultime ore così sono stati rivelati i presunti motivi che avrebbero causato il momentaneo allontanamento tra i due.

Cosa sarebbe accaduto tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo di Chiara Ferragni e di Giovanni Tronchetti Provera. Una voce di corridoio, in seguito prontamente smentita, ha infatti iniziato a parlare di una presunta rottura tra l’influencer e l’imprenditore, che si sono conosciuti e innamorati qualche mese fa. Adesso però a fare chiarezza sulla situazione è il settimanale Chi, che rivela come in realtà tra la coppia ci sia stato un momento di crisi, che a oggi però sembrerebbe essere superato.

Ma cosa è accaduto dunque e quali sarebbero i presunti motivi che avrebbero portato al momentaneo allontanamento? Stando a quanto riferisce la rivista, Chiara e Giovanni avrebbero affrontato una serie di complicazioni, legate in particolare alla mediaticità della loro relazione e alla riserve della famiglia di lui. I Tronchetti Provera infatti, secondo quanto è emerso, sarebbero preoccupati della troppa esposizione dell’imprenditore e non vorrebbero che fosse associato ai trascorsi dell’influencer.

Lo scorso weekend dunque Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati separati per qualche giorno. Tuttavia la lontananza non avrebbe fatto altro che alimentare il malumore. Per questo motivo i due avrebbero deciso di rivedersi e di riprovarci e ben presto sono stati paparazzati insieme felici e sorridenti per le vie di Milano.

Sembrerebbe dunque che al momento tra Chiara e Giovanni sia tornato il sereno e che entrambi si siano lasciati alle spalle questo brutto momento. Di certo però la coppia è intenzionata a tenere un profilo basso e ancora oggi i due non si sono mai mostrati insieme sui social.