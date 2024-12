Nella Casa del GF alcuni inquilini hanno ammesso di non sapere chi siano Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. La gaffe ha fatto il giro del web.

GF, gli inquilini non sanno chi siano Stefania ed Eva

Nella Casa del GF ieri ci sono state tantissime sorprese. Una su tutte è stato il ritorno nel programma di Stefania Orlando (amatissima tra gli ex del reality) ed Eva Grimaldi. Ma abbiamo assistito anche all’ingresso di Maxime Mbanda. Nonostante si tratti di volti noti, pare che alcuni inquilini siano rimasti un attimo spiazzati, specialmente sulle due nuove new entry.

Terminata la puntata del GF qualcuno dei partecipanti si è radunato in piscina per parlare di Stefania ed Eva. Tommaso Franchi ha ammesso ai compagni di non conoscerle: “Mi spiegate chi è questa Eva Grimaldi,? Perché dicono che è famosa“. Alfonso D’Apice lo ha seguito a ruota, confidando di non saperlo.

A intervenire ci ha pensato la loro compagna del GF, lì presente alla conversazione, Shaila Gatta. La ballerina ha tentato di fare delle ipotesi: “Non lo so nemmeno io. Però è famosa è vero. Forse è una cantante. Anzi no, magari è un’attrice“.

Javier Martinez ha interrotto l’ex velina di Striscia la Notizia e ha stoppato subito: “No ma cosa dici, non è un’attrice, ma ti pare?!”. E invece lo è eccome, ci verrebbe da dire! Sempre più confusa Shaila ha tirato un po’ a indovinare attribuendo inizialmente il ruolo di cantante alla Grimaldi, per poi passare a conduttrice o showgirl come lei. Ma la conversazione tra i concorrenti del GF è proseguita: “Chi sono gli altri due? Vabbè Eva fa la cantante o la conduttrice e Stefania Orlando uguale“.

Insomma le hanno pensate un po’ tutte! Tommaso Franchi però ha suggerito ai suoi compagni del GF di abbassare la voce e di non fare figuracce, per non essere sentiti: “Io però non le ho mai viste”. Anche Alfonso ha confermato di non saperne nulla, ma al contempo di essere certo che fanno parte del mondo dello spettacolo: “Ma dobbiamo informarci meglio”.

La chiacchierata non è sfuggita agli utenti che tra loro si sono chiesti come facciano i concorrenti del GF menzionati a non sapere chi siano Stefania Orlando ed Eva Grimaldi!