Rugbista della nazionale italiana e terza linea della squadra del Colorno, facciamo la conoscenza e vediamo insieme chi è Maxime Mbanda. Scopriamo tutto sull’età, la vita privata e moglie, la carriera e Instagram.

Chi è Maxime Mbanda

Nome e Cognome: Mata Maxime Esuite Mbanda (noto come Maxime Mbanda)

Data di nascita: 10 aprile 1993

Luogo di nascita: Roma

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 89 centimetri

Peso: 106 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: rugbista (terza linea ala)

Moglie: Maxime è impegnato sentimentalmente con Cristiana Conti

Figli: Maxime ha un figlio di nome Mata Leone

Tatuaggi: Maxime non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @maxime.mbanda

Maxime Mbanda età, altezza e peso

Dov’è nato e quanti anni ha Maxime Mbanda? Come riporta la sua biografia il suo nome completo è Mata Maxime Esuite Mbanda ed è nato a Roma il 10 aprile 1993, sotto il segno dell’Ariete. La sua età oggi è di 31 anni.

Quanto è alto Mbanda e qual è il suo peso? L’altezza corrisponde a 1 metro e 89 centimetri e il peso a 106 kg.

Che origini ha Maxime Mbanda? Il rugbista è nato da padre congolese e madre italiana. Dall’età di 3 anni lo sportivo ha vissuto ed è cresciuto a Milano.

Fin da piccolo ha sempre praticato rugby, amore che ha portato avanti nel corso degli anni e della sua carriera, tanto da vestire la maglia della Nazionale. Si è reso utile anche in tante cause importanti, come la battaglia al Covid-19, come vedremo!

Nel 2022 si è laureato. Oggi infatti è Dottore magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie.

Vita privata: Maxime del GF ha una moglie?

Sulla vita privata di Maxime Mbanda del GF cosa possiamo dire? È una persona molto riservata, legato alla sua famiglia. Ha una moglie e dei figli? Al suo fianco c’è Cristiana Conti, la sua compagna. Insieme hanno avuto un figlio di nome Mata Leone.

Non si sa molto altro di lui. Dalle immagini di Instagram vediamo che è amante del mare e non solo.

Dove seguire Maxime Mbanda del GF: Instagram e social

Se siete intenzionati e volete seguire Maxime Mbanda del GF sui social, potete farlo senza dubbio su Instagram, dove si racconta tra l’amore per lo sport e la sua famiglia.

Sul suo account sono presenti tantissimi contenuti, da scatti di shooting, per passare al rugby o ritratti in compagnia della sua dolce metà Cristina, di suo figlio e dei suoi cari.

Ha un account abbastanza seguito.

Carriera

La vita e la carriera di Maxime Mbanda è ruotata sempre intorno al rugby, fin da bambino, quando aveva appena 9 anni. Il suo esordio è arrivato con gli Amatori Milano, per poi passare al Grande Milano e, in seguito, nel 2012 all’Accademia Federale Ivan Francescato.

Successivamente in Cile nel 2013 ha vinto il Trofeo World Rugby Under-20 con la Nazionale di Categoria, per poi essere ingaggiato dal Calvisano con cui ha ottenuto due Scudetti consecutivi e un Trofeo d’Eccellenza.

L’anno successivo è diventato permit player delle Zebre, franchise di Pro12 di base a Parma. Due anni dopo, nel 2016 è stato inserito a pieno nella rosa, dopo aver lasciato il Calvisano. Poi il debutto in Nazionale nello stesso anno a San Josè, contro gli USA. Questo gli ha permesso di essere una presenza fissa e giocare anche il Sei Nazioni nel 2017. Ha anche fatto parte della squadra italiana che ha giocato la Coppa del Mondo 2019 in Giappone.

Nel periodo del Covid, Mbanda ha prestato servizio volontario in ambulanza per la Croce Gialla di Parma. Questo suo gesto, gli è valso l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Un riconoscimento conferitogli dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A fine torneo nel 2021/2022 ha annunciato il trasferimento a Colorno, per poi accettare la candidatura come consigliere comunale a Parma, nella lista del PD, senza però essere eletto.

Nel dicembre 2024 invece, troviamo Maxime come uno dei concorrenti del Grande Fratello.

In bacheca, durante la sua carriera Maxime Mbanda ha vinto, come detto, due campionati italiani con il Calvisano e con il medesimo team ha vinto un Trofeo d’eccellenza. Tra gli altri riconoscimenti, ci sono anche delle importanti onorificenze come due Medaglie di bronzo al valore atletico nel 2014 e nel 2015, la Stella d’oro dirigenti e Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

In carriera Maxime Mbanda ha anche scritto un libro per suo figlio, dal titolo Fuori dalla mischia. Lettera a mio figlio sullo sport, la vita e il mondo che vorrei.

Maxime Mbanda al GF 2024

Come anticipato da TVBlog in data 16 dicembre 2024 oltre Stefania Orlando ed Eva Grimaldi a varcare la Porta Rossa del GF è Maxime Mbanda.

Al momento il suo ingresso non è stato ufficializzato dal programma.

Chi conduce il Grande Fratello? Alla conduzione troviamo Alfonso Signorini che, con l’aiuto di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, opinioniste di questa edizione, ha il compito di fare luce sulle dinamiche del programma. In studio anche Rebecca Staffelli, nel ruolo di inviata social.

Il percorso di Maxime Mbanda al GF

Il 16 dicembre è la data prevista per l’ingresso di Maxime Mbanda nella Casa del Grande Fratello. Stesso giorno in cui è stato ufficializzato l’arrivo anche di Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

