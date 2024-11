“L’ho fatto per mio figlio e per i suoi figli. Su di me sono state dette tante cose non vere. Ho querelato”, così Maria De Filippi ha fatto sapere a RTL 102.5 di aver rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo e risposto ad alcune fake news.

Lo sfogo di Maria De Filippi

Spesso i personaggi del mondo dello spettacolo sono vittime di crudeli fake news o accuse false. Ed è ciò che è successo anche a Maria De Filippi. La conduttrice di Amici (in onda dal lunedì al venerdì dalle 16:10 e la domenica alle 14:10) ha fatto delle inedite rivelazioni a RTL 102.5.

Nel corso dell’ultima puntata del programma radiofonico “Password”, l’amata presentatrice ha affrontato diversi temi, tra cui i social a accuse false dette sul suo conto. Recentemente pare che un uomo abbia accusato Maria De Filippi di essersi appropriata dell’intera eredità di Maurizio Costanzo.

Così la conduttrice di Uomini e Donne ha fatto sapere di aver querelato questa persona e ha anche rivelato di aver rinunciato all’eredità di suo marito, in favore dei figli del compianto conduttore:

«Ti destabilizza quello che dicono su di te con un nome finto, abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e rispettare ed è giusto che sia avvenuto», ha esordito Maria De Filippi. «Non capisco perché sui social non sia così. Un giorno mi sono imbattuta in un tizio che avrà sui 65 anni che diceva delle “str***ate serie”, un sacco di pa**e con serietà su di me. E mi sono detta, “quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce” ma poi ho cambiato idea, perché se lo faccio vedere gli faccio anche pubblicità».

Maria a RTL 102.5: “Ho querelato”

Sebbene abbia preferito non mostrare il tutto pubblicamente, Maria De Filippi ha comunque tutelato sé stessa, i figli e la memoria di Costanzo, giustamente:

«Ho pensato di querelarlo e l’ho fatto perché penso che ci sia un limite. Una cosa che mi ha fatto saltare i nervi è quando ha parlato di Maurizio raccontando un’eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio».

E ancora Maria De Filippi ha detto: «Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli. Quindi vedere un cretino che sui social dice questo mi ha fatto ribollire il sangue. Su questo argomento ero una iena, volevo farlo vedere per mostrare le pa**e che questo tizio dice. I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone».

Ecco il video con le parole di Maria De Filippi su quanto si è verificato.