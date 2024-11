La presunta ex fidanzata segreta di Stefano Tediosi rompe il silenzio e dà per la prima volta la sua versione dei fatti

In questi giorni si è molto parlato di Stefano Tediosi, che stando alle voci di corridoio avrebbe avuto una fidanzata fino a poche ore prima del suo ingresso a Temptation Island. Adesso a rompere il silenzio è proprio Erica Migliano, che dà la sua versione dei fatti.

Parla la presunta ex di Stefano Tediosi

Pochi giorni fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello è stato Stefano Tediosi, che fin dal primo momento si è scontrato con Alfonso D’Apice. In rete tuttavia è scoppiato il caos. Stando ad alcune prove postate da Deianira Marzano, sembrerebbe che l’ex tentatore, fino a poche ore prima di prendere parte a Temptation Island, avesse una fidanzata segreta. L’esperta di gossip, a sostegno della sua tesi, ha pubblicato diversi video che immortalano Stefano insieme a quella che sarebbe la sua presunta compagna, una ragazza di nome Erica Migliano.

A seguito di quanto accaduto, la giovane donna nelle ultime ore ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio e ha così rilasciato una lunghissima intervista a FanPage, durante la quale ha dato la sua versione dei fatti. Stando a quanto rivelato, i due si sarebbero conosciuti ne 2021. All’epoca tuttavia pare che Stefano Tediosi avesse un’altra relazione e che avrebbe mentito a Erica, facendole credere di essere single. Quando la verità è però venuta a gala, l’ex tentatore avrebbe, a detta della Migliano, portato avanti due storie parallele. In merito ha affermato:

“Mi manipolava, ha sempre voluto avere il controllo su di me. Mi sono ritrovata costretta a fare più di un anno di terapia a causa di quanto accadeva con lui. Mi aveva privata della mia autostima: mi sentivo brutta e costantemente in competizione con questa ragazza. Stefano ha continuato a mantenere parallele queste due storie e io mi lasciavo abbindolare”.

Ma non è finita qui. Erica infatti ha anche raccontato di quando Stefano Tediosi ha deciso di partire per Temptation Island, svelando anche cosa sarebbe accaduto in seguito.

II racconto di Erica

Proseguendo il suo racconto, Erica Migliano ha parlato della sera in cui Stefano Tediosi le avrebbe parlato della sua partecipazione a Temptation Island. Queste le sue dichiarazioni: “Scoppiai in un pianto isterico che riassumeva i tre anni di inferno vissuti fino a quel momento. Non potevo credere che stesse anteponendo il lavoro e i soldi alla nostra storia. Lui mi rispose che ci sarebbe andato solo per guadagnare e che io sarei dovuta rimanere a casa ad aspettarlo. Ripeteva che mi amava e che con quel denaro avremmo fatto un viaggio”.

Ma non è ancora finita. Pare anche che Stefano, dopo la fine del reality show, abbia provato a ricercare Erica: “Disse al mio amico che Temptation era stato solo un programma tv, che lui e Federica non stavano insieme e che il suo obiettivo era solo quello di creare hype e farsi un personaggio”.

Erica Migliano sostiene anche che Stefano Tediosi avrebbe affermato che la storia con Federica Petagna non sarebbe reale e che a Temptation Island avrebbe “seguito un copione”. Come se non bastasse Erica dichiara di aver visto per l’ultima volta l’ex tentatore solamente 4 giorni prima del suo ingresso al Grande Fratello. La Migliano infine accusa Tediosi di aver manipolato Federica e di non credere ai suoi sentimenti.

Precisiamo che quanto vi abbiamo riportato corrisponde solo e unicamente alla versione dei fatti di Erica. Siamo dunque a completa disposizione qualora chi attualmente fa le veci di Stefano volesse replicare a queste dichiarazioni.