Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, Tommaso è tornato in casa e ha avuto alcune conversazioni che fanno sospettare abbia avuto la possibilità di documentarsi nei giorni trascorsi fuori il GF.

Tommaso rientra nella casa del GF con sospette consapevolezze

Dopo aver affrontato circa una settimana al Gran Hermano in Spagna, ieri sera Tommaso è rientrato nella casa del Grande Fratello e ha parecchio sorpreso il pubblico più attento per alcune dichiarazioni.

Innanzitutto, il giovane si è dimostrato per la prima volta pubblicamente propenso ad intraprendere un rapporto più profondo con Mariavittoria, quando appena qualche giorno fa in Spagna ribadiva che la Minghetti non gli piaceva in quel senso.

Questo primo cambio di rotta ha portato il web ad insinuare che Franchi avesse avuto l’opportunità di documentarsi sul sentiment dei social nei giorni tra l’uscita dal Gran Hermano e l’ingresso al Grande Fratello.

Ci sarebbe infatti un precedente. Tornato dalla Spagna, anche Lorenzo aveva lasciato intendere di sapere delle cose, tanto che addirittura sia in casa che sui social era girata la voce che avesse avuto accesso ad un cellulare.

Subito dopo la fine della puntata del GF di ieri sera, Mariavittoria ha proprio chiesto a Tommaso se avesse avuto la possibilità di prendere il cellulare, memore di quanto accaduto con Lorenzo. Tommaso però ha negato.

A quel punto, la conversazione tra loro si è spostata su altro. Ha continuato, però, ad alimentare i dubbi che in qualche modo il giovane sia riuscito a documentarsi sulle dinamiche della casa nei giorni trascorsi fuori:

T: “Sto scoprendo un po’ di lupi. Presente il gioco che facciamo la sera? Secondo me Lollo è il veggente. Ho bisogno che mi aiuti. Devo scoprire un po’ di lupi.”

M: “Ma che vuol dire Lollo è il veggente?”

T: “È una metafora.”

M: “E chi è per te il lupo?”

T: “Eh, un pochini. Ora con Lollo ci ragiono bene. Lollo è il veggente secondo me, non è il lupo.”

M: “È anche un lupacchiotto, è furbetto.”

Praticamente una conferma del fatto che ha visto tutto .. si sente pure furbo #grandefratello pic.twitter.com/Miaw4ENThK — 💗 (@ssstarsssss) November 13, 2024

Tommaso ha effettivamente accennato l’argomento prima con Lorenzo e Giglio, lanciando qualche ipotesi mascherata. Ma come mai queste nuove consapevolezze proprio ora, una volta rientrato in casa?

Durante la serata, Franchi ha anche fatto riferimento ai cambiamenti nel palinsesto di Canale 5. In particolare ha confermato a Mariavittoria che ormai le puntate del Grande Fratello saranno di martedì, mentre il lunedì è stato assegnato a La Talpa.