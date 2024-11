Nelle ultime ore ha cominciato a girare su X un video di una conversazione tra Lorenzo e Giglio dalla quale sembrerebbe emergere che il modello ed Helena si conoscessero prima del Grande Fratello.

Alcune frasi hanno lasciato intendere che Lorenzo e Helena si conoscessero da prima del GF

E si torna a parlare di Lorenzo Spolverato, tra i volti più chiacchierati di questa edizione di Grande Fratello. Questa volta l’argomento non è il suo rapporto con Shaila, bensì con Helena.

Praticamente da subito i due hanno legato molto. Ad un certo punto la modella brasiliana ha sviluppato per il giovane di Corsico un’infatuazione, che ancora sta cercando di gestire dopo l’esplosione della passiona tra lui e la Gatta.

Da quel momento, infatti, qualcosa tra loro si è rotto inevitabilmente. Nel corso dell’ultima settimana, però, Lorenzo si è riavvicinato dichiarando di voler provare a ristabilire un’amicizia con Helena.

L’intento, tuttavia, è naufragato. Nella giornata di ieri i due hanno nuovamente litigato e pare che la Prestes abbia preso la decisione definitiva di stargli alla larga. Ma nelle ultime ore è successo dell’altro.

Lorenzo stava avendo una conversazione con Giglio. Ad un certo punto, entrambi si sono accorti di essere ripresi. Lorenzo ha cercato di spostarsi dall’inquadratura e ha chiesto sottovoce a Giglio:

L: “Tu sai qualcosa di più di me e Helena?”

G: “Che cosa?”

L: “Fuori.”

Non Lorenzo tutto cacato che chiede a Giglio se Yulia abbia spillato sul fatto che lui ed Helena si “conoscessero” già da prima di entrare in casa. CHE CINEMA

🤣🤣🤣🤣🤣✈️✈️✈️✈️🚀🚀🚀#GrandeFratello pic.twitter.com/kIz7yRWbJm — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) November 14, 2024

E a quel punto c’è stato un cambio di regia. Cosa avrà voluto dire Lorenzo? Ovviamente il web si è scatenato con ipotesi su ipotesi. Secondo alcuni forse Spolverato e Helena si conoscevano già fuori, dal momento che a quanto pare farebbero parte della stessa agenzia.

Altri sono andati oltre e pensano che tra loro ci sia stato già ben di più, che si siano frequentati fuori. Una parte, invece, crede che Lorenzo ed Helena potrebbero avere un accordo per spiccare nel programma.

Ovviamente essendo il dialogo incompleto, non possiamo escludere che Spolverato, in realtà, non stesse facendo riferimento a qualcos’altro che non ha nulla a che fare con un’eventuale conoscenza pregressa,

Tuttavia, i sospetti non hanno interessato solo il pubblico. Anche Shaila ieri, durante il confronto con Helena, si è sincerata che i due non si conoscessero. La modella aveva specificato solo di aver dato uno sguardo al profilo Instagram di Lollo, ma di non averlo mai visto. Sarà davvero così?