Il padre di Heidi rifiuta il confronto con Varrese, lei tronca la storia

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Ottobre 2023

Grande Fratello

Il padre di Heidi rifiuta il confronto

Stasera al GF Heidi Baci ha ricevuto una sorpresa da parte di suo padre. Quest’ultimo però non è stato molto tenero e ha avuto più di una critica da fare a sua figlia e al suo rapporto con Massimiliano Varrese. Il papà della gieffina ha espresso un parere molto negativo e perentorio e ha sbottato dando contro all’attore e al fatto che sua figlia si sia lasciata trascinare in una situazione simile:

“Una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi, una pugnalata nel cuore. Con un uomo più vecchio di noi, che stiamo per andare in pensione. Una persona che ti ha messo sotto stress, che è più grande di me, la mamma non ti guarda più da quel momento. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità. Una persona che ti ha messo addosso e ti ha rovinato tutto questo gioco qua. Le ho promesso che stasera ti porto via da qua”.

Alfonso Signorini a questo punto ha preso le difese di Massimiliano Varrese: “Che tratta con violenza sua figlia è una falsità”. Heidi Baci ha di conseguenza chiuso i ponti “È finita qui con lui”, ha detto rivolgendosi a Massimiliano. Il padre di Heidi a questo punto ha sbottato ancora: “Lei può uscire a testa alta con me”. Il conduttore ha difeso a spada tratta l’attore, ma il padre ha insistito: “A me così è sembrato”. Heidi Baci ha detto di concordare con suo padre, definendo Massimiliano “cupo e difficile”.

A questo punto Alfonso Signorini ha spiegato che sarebbe giusto dare il diritto di replica a Massimiliano Varrese, ma suo padre ha rifiutato totalmente. “Io non vedo niente da chiarire”, ha concluso il padre di Heidi per poi lasciare la Casa.