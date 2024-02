Giuseppe Garibaldi lascia temporaneamente il GF: il motivo

Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Febbraio 2024

È arrivato il comunicato che informa come Giuseppe Garibaldi abbia lasciato temporaneamente la Casa del GF. Ecco per quale motivo.

GF: Giuseppe Garibaldi lascia temporaneamente

Nella giornata di oggi Giuseppe Garibaldi pare non essersi sentito tanto bene e i suoi compagni sono sembrati preoccupati per lui, tanto da accompagnarlo in confessionale per chiedere se fosse necessario l’intervento del medico.

Ora attraverso un comunicato sappiamo che Giuseppe Garibaldi ha lasciato in via momentanea la Casa del GF, ma come mai? La nota ufficiale della trasmissione è stata molto vaga e parla di controlli. Ecco quanto si apprende a riguardo:

“Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici”.

Ci auguriamo chiaramente che sia un qualcosa di risolvibile in tempi brevi e che Giuseppe Garibaldi possa presto tornare dai suoi compagni d’avventura del Grande Fratello.

Già nelle scorse settimane il gieffino ha avuto un malore nella Casa più spiata d’Italia ed è stato costretto a lasciare per alcuni giorni il programma. In quell’occasione Giuseppe aveva raccontato poi lui stesso cos’era successo una volta rientrato in gioco. A distanza di giorni da quell’episodio che ha suscitato grande preoccupazione, Giuseppe Garibaldi pare sia stato nuovamente poco bene e per tale ragione sono necessari nuovi accertamenti medici.

A Giuseppe giunta il nostro più sincero augurio e in bocca al lupo di pronta guarigione!