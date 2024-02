Striscia consegna il primo Tapiro ad Annalisa: “Triste per non aver vinto? Ecco la verità”

Sanremo | Spettacolo

Andrea Sanna | 13 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stasera Striscia la Notizia ha mandato in onda il servizio della consegna del Tapiro ad Annalisa: “Triste per non aver vinto? La verità è…”

È stata una delle favorite al Festival di Sanremo, classificandosi poi terza in quest’ultima edizione della kermesse canora alle spalle di Geolier e della vincitrice Angelina Mango. Annalisa ha ricevuto un Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia anche per la “reazione” avuta che, secondo molti utenti, sarebbe stata interpretata come delusa. Le parole della cantante.

Il Tapiro ad Annalisa

Si torna a parlare del Festival di Sanremo a Striscia la Notizia, uno degli argomenti più caldi di quest’ultima settimana. Protagonista di questa sera è Annalisa, la quale è stata intercettata da Valerio Staffelli per la consegna del suo primo Tapiro d’Oro.

A Sanremo Annalisa si è classificata terza con la canzone Sinceramente, sebbene inizialmente fosse una delle super favorite alla vittoria finale andata poi ad Angelina Mango. Per tale ragione l’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli non ha perso l’occasione di andare a raccogliere le prime dichiarazioni a caldo della cantante.

Con il sorriso sulle labbra e sempre con la battuta pronta, Annalisa è stata pizzicata a Carcare, in provincia di Savona, dall’inviato Valerio Staffelli. Alla battuta sul piazzamento sul podio ha commentato: «Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di così…». Questo dunque un primo commento della cantante ligure.

A proposito sempre della mancata vittoria a Sanremo 2024, sul web sta tanto circolando un video dove appare Annalisa con un’espressione che sembrerebbe essere delusa per i più. Questa almeno la versione da parte di tanti utenti del web. Ma l’artista cosa ne pensa? A Striscia la Notizia ha raccontato la sua verità: «Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto». Dunque nessuna delusione ma solo tanta tantissima emozione da parte sua.

Infine Annalisa a Striscia la Notizia ha espresso anche il suo punto di vista sul caso del rigassificatore nella sua città natale, Savona: «Non lo gradirei. Mi piacerebbe che il mare rimanesse libero».