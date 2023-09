NEWS

Andrea Sanna | 8 Settembre 2023

Grande Fratello

I provvedimenti nel nuovo GF

Il Grande Fratello (o GF se preferite) sta per fare il suo ritorno su Canale 5 e già non si parla d’altro. I social sono in fermento e non vedono l’ora di conoscere il cast completo della nuova edizione.

Ma i fandom quest’anno dovranno stare molto attenti. Ebbene sì, perché in questi anni abbiamo visto utenti schierarsi e prendere parecchio a cuore le dinamiche della Casa del GF. Nel farlo, però, spesso si è anche esagerato superando spesso i limiti. Ora con le nuove regole introdotte all’interno della trasmissione non ci saranno più sconti sotto questo punto di vista. I supporter dovranno dosare bene le parole, poiché anche loro hanno un ruolo importante nel programma.

Pare infatti che i concorrenti potrebbero rischiare parecchio nel momento in qui i propri seguaci dovessero aizzare odio e violenza verbale sulle piattaforme web a disposizione. Il protagonista del GF, infatti potrebbe subire delle ripercussioni, tra cui anche (in casi isolati ed estremi) la squalifica.

Tra le pagine di Chi è stato presentato in anteprima il nuovo Grande Fratello e si è parlato proprio di questo aspetto: “I social sono uno strumento di confronto, di dibattito, di commenti originali, non solo di tifo sfrenato e di polemiche”.

Quindi niente tifo “sfrenato” così come esternazioni sopra le righe. Non sono concessi, altrimenti il concorrente preferito potrebbe rischiare importanti conseguenze. Situazioni spiacevoli che vanno dunque a intralciare il percorso dei protagonisti. Per quanto si tratti di una misura drastica, il tutto serve a garantire un ambiente sano e rispettoso sia dentro che fuori la Casa del GF.

Vedremo quindi come i fan del reality show reagiranno a tale provvedimento e se decideranno di attenersi a questo nuovo regolamento. Probabilmente questa notizia scatenerà un dibattito social tra gli utenti e se ne parlerà parecchio.