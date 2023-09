NEWS

Andrea Sanna | 8 Settembre 2023

Grande Fratello Vip

In un’intervista un ex concorrente della prima edizione del GF Vip svela: “Non so se lo rifarei”, poi commenta le nuove linee guida del programma

GF Vip, ex concorrente: “Non so se lo rifarei”

A SuperGuida TV un ex concorrente del GF Vip ha rilasciato un’intervista. Ricordate Gabriele Rossi? L’attore ha preso parte alla prima edizione del reality show di Canale 5 e si è classificato secondo alle spalle di Alessia Macari.

Nel corso della chiacchierata ha raccontato che mentre finiva di girare una fiction Mediaset, per un motivo attoriale “è stato leggermente penalizzante”. Questo perché come spiegato da lui stesso chi fa i casting del GF Vip evita e magari glissa chi viene dal talent.

Al contempo però ci ha tenuto anche a dire che nonostante tutto ci sono degli aspetti positivi, poiché il talent ti regala popolarità e avere delle evoluzioni professionali del tutto inaspettate. Ma c’è un ma. Questo perché Gabriele Rossi ha dichiarato che, con il senno di poi, forse non rifarebbe un’esperienza come quella del GF Vip. Ecco le sue parole a riguardo:

“Ma ci sono anche dei lati positivi: il talent ti da popolarità, può farti avere evoluzioni su cose inaspettate della tua professione. Non lo rinnego ma non so se rifarei un’esperienza del genere ma non per snobismo ma perché mi sento molto preso da cose che ho già in testa e non vorrei rallentare la mia tabella di marcia. Ma mai dire mai, tutto può essere”.

E non solo, perché l’ex concorrente del GF Vip ha dato anche un giudizio sulle nuove linee guida scelte da Pier Silvio Berlusconi per questo Grande Fratello. Gabriele Rossi la considera una “buona mossa da uomo d’azienda”. Secondo il suo punto di vista il cambiamento porta sempre a dei vantaggi: “È chiaro che ci sono contenti e scontenti con cambi così radicali”, ha aggiunto. A tal proposito l’attore ha proseguito dicendo che si tratta comunque di un’ottima strategia, dati i contenuti proposti dai competitor: “È bene che reti come Rai e Mediaset reagiscano in modo competente e necessario per alzare il livello”.