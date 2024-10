Nella notte Luca Giglioli e Yulia Naomi Bruschi sono sembrati sempre più vicini. Al GF i due si sono lasciati andare a carezze, abbracci, baci qua e là senza però arrivare a quello effettivo. Immagini queste che stanno facendo discutere e che, molto probabilmente, non piaceranno al fidanzato di lei… e a Jessica Morlacchi!

Giglio e Yulia sempre più vicini al GF

Se da una parte Shaila Gatta pare aver messo un punto alla frequentazione con Javier Martínez (anche perché attratta da Lorenzo Spolverato) e vorrebbe ripartire da un’amicizia, dall’altra si è verificata una particolare vicinanza tra Luca Giglioli (noto Giglio) e Yulia Naomi Bruschi. Anche se quest’ultima al GF ha dichiarato di essere fidanzata e avere al dito un anello da 50 mila Euro, qualcosa sembra essere cambiata nel suo modo di stare accanto a Luca.

Il loro rapporto ha fatto piuttosto discutere in questi giorni, con tanto di critiche da Jessica Morlacchi (che a sua volta si è presa una cotta per Giglio e non ha mostrato fastidio nel vederlo vicino alla Bruschi).

Ma nelle scorse ore alcuni momenti ripresi dalle telecamere del GF, ci hanno mostrato una particolare affinità tra Giglio e Yulia. Il loro contatto piuttosto ravvicinato tra carezze, abbracci e qualche bacio qua e là sulle guance, hanno lasciato pensare che forse tra i due possa esserci qualcosa di più.

l’anello da 50k al compro oro è sempre più reale#grandefratello pic.twitter.com/49eyQPe790 — filo💛✨ (@filo__07) October 6, 2024

Peraltro sul web, Biagio D’Anelli ha lanciato l’indiscrezione che Giglio e Yulia in realtà si conoscessero ancor prima del GF e tale pettegolezzo ovviamente è diventato motivo di discussione sui social. I due non hanno mai fatto parola di questo e dunque prendiamo con le pinze queste dichiarazioni, per ora. Vedremo se prima o poi usciranno allo scoperto.

Questo episodio si è verificato proprio ora che tra Jessica e Yulia è arrivato un primo riavvicinamento al GF, dopo tante liti. Domani certamente ne sapremo di più e vedremo se le nuove immagini metteranno o meno a rischio questa pace ritrovata!