C’è chi dice no! La lista degli “scartati” al GF si allunga (e un’ex naufraga avrebbe rifiutato)

Debora Parigi | 2 Settembre 2023

GF Vip 8

Per il prossimo GF altri due no nella lista dei presunti concorrenti

Non manca molto all’inizio della nuova edzione del GF che, come sappiamo, avrà soprattutto concorrenti non famosi e qualche vip. L’inizio della messa in onda di questa nuova edizione è fissata per lunedì 11 settembre e anche quest’anno ci sarà il doppio appuntamento che, oltre al lunedì, non sarà più al giovedì ma al venerdì.

Vi abbiamo già raccontato di come Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di cambiare linea editoriale per quanto riguarda il Grande Fratello, ma in generale anche per tutti i programmi Mediaset così da evitare il trash. Per questo motivo molti dei papabili candidati per entrare nella Casa più spiata d’Italia sono stati scartati. Insomma ad oggi sono più i nomi di chi non ci sarà che di coloro che ne prenderanno parte.

Ed ecco che altri due nomi finiti nel giro delle voci di corridoio per far parte del cast del reality sono finiti nella lista dei no. Ma per due motivi diversi. Il primo è Max Bertolani, ex fidanzato di una vippona che ha già partecipato al GF e cioè Pamela Prati. Come riferisce Amedeo Venza nelle storie del suo profilo Instagram, l’attore sarebbe stato proprio scartato dalla redazione del Grande Fratello.

Il secondo nome è quello di Claudia Galanti, famosa showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei famosi. In questo caso, però, sembra che la redazione l’avrebbe voluta nel cast. Ma sarebbe stata lei è declinare l’offerta. Probabilmente non è più interessata ai reality o forse non è interessata proprio a questo nello specifico.

Comunque ad oggi solo tre sono i vip annunciati ufficialmente per la nuova edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, Alex Schwazer e Giampiero Mughini. Alla conduzione è stato confermato Alfonso Signorini, mentre ci sarà una sola opinionista e cioè Cesara Buonamici. Tolta di scena anche Giulia Salemi che si occupava dei social.