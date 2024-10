Stando a un retroscena emerso in queste ore, pare che presto Paolo Bonolis possa tornare in Rai come conduttore

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Paolo Bonolis. Secondo un recente retroscena infatti il celebre conduttore potrebbe presto dire addio a Mediaset per fare ritorno in Rai.

Il retroscena su Paolo Bonolis

Senza dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana è Paolo Bonolis. Col passare degli anni il celebre presentatore è riuscito a conquistare l’affetto del grande pubblico e con la sua simpatia ancora oggi è uno dei volti più seguiti del mondo dello spettacolo. Attualmente, come in molti di certo sapranno, Bonolis sta lavorando alla prossima edizione di Avanti un altro, che debutterà su Canale 5 a partire da gennaio 2025. Stando a quanto si mormora però quella che andrà in onda potrebbe essere l’ultima edizione dell’amato game show e di certo in molti si chiedono cosa accadrà.

In queste ore intanto è arrivata una notizia che non è affatto passata inosservata e che sta già facendo discutere. Paolo infatti, come ha rivelato in anteprima TvBlog, tra qualche giorno farà ufficialmente ritorno in Rai, per prendere parte alla finale di Tale e Quale Show, in onda su Rai 1 venerdì 8 novembre. Il conduttore infatti è stato invitato dal collega e amico Carlo Conti per ricoprire il ruolo di quarto giudice del programma e di certo ne vedremo di belle. Le indiscrezioni però non sono finite qui.

Sempre stando al noto portale, pare che il ritorno di Paolo Bonolis alla rete pubblica possa essere un’anticipazione sul futuro televisivo del conduttore. Stando a quanto si legge infatti sembrerebbe che ci siano dei “lavori in corso” per riportare Bonolis in Rai come presentatore. Da tempo infatti sarebbe stato chiesto a Paolo di tornare in onda sul primo canale con Il senso della vita. Dopo la fine di Avanti un altro dunque il conduttore potrebbe dire addio a Mediaset.

Attualmente però si tratta solo di voci di corridoio e non sappiamo cosa accadrà in realtà. Di certo tra qualche giorno Bonolis tornerà sul primo canale e ovviamente non mancheranno le risate.